Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

2019-2020 eğitim öğretim sezonun ne zaman biteceğini sorgulayan öğrenciler, mart ayının başlamasıyla birlikte aramalarını yoğunlaştırdı. Ayrıca, yoğun ders ve sınav temposunun bitmesi için dört gözle okulların kapanmasını bekleyen öğrenciler bir de okulların ne zaman ara tatile gireceğini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başladı. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

LİSELERDE SINIFTA KALMA GERİ GELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf geçme ve kalmayla ilgili mevzuat düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Okullarda sınıfta kalmanın 1999'dan beri kaldırıldığını belirten Selçuk, çalışan ve çalışmayan çocuk arasında ayrım olması gerektiğini söyledi. Her bir öğrencinin liseyi bitirdiğinde sahip olması gereken yeterlilikler konusunda standartlar oluşturulmasının önemli olduğunu anlatan Selçuk, şunları söyledi:

“Bu yeterliliğe ulaşılmaması halinde, dört işlem bilmeyen, okuduğunu anlama-yazma konusunda sıkıntı yaşayan çocuk liseden mezun oldu. Ders geçmeyle ilgili 120 öğretmen, okul müdürü, il, ilçe yöneticileri ile velilerle Ankara'da bir araya geldik. Bu çalışmada, eğitim, ekonomi ve istihdam ilişkisi ile bölgesel durumlar dikkate alınarak bir çerçeve oluşturuldu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILDAN İTİBAREN OLUŞTURULACAK"

Sınıf geçmeyle ilgili çalışma bitirildi ve gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak. Velilerimiz 'Tamam, çok güzel', öğretmenlerimiz 'Böyle olursa eğitimde gerçekten büyük bir sıçrama olur.', yöneticilerimizin 'keşke' dediği bir yönetmelik geliyor. Birdenbire kural değiştirip öğrenciler için de sorun oluşturmak istemedik. Bu ülkenin çocukları, bizim deneme tahtamız değil, pilotla başlayalım dedik. Hazırlıklarımız tamam, bunun bu sene pilotunu yaptık, simülasyon anlamında yaptık, gayet güzel geçti. Burada, her dersten iki dönem notunun aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının 70 olması gibi bazı şeyler var. Bu böyle olduğunda kaç öğrenci yukarı çıkıyor, kaçı çıkamıyor, kimi nereye yönlendirebiliyoruz, bunun modellemesi çıktı. Bir yazılım oluşturduk ve senaryoyu rahat görebiliyoruz. Dolayısıyla çözebileceğimiz bir konu. Problem yok.