Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?

İkinci ara tatili nisan ayında yapacak olan ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri, 'Nisan tatili ne zaman başlayacak? sorusunun cevabını almak için araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, MEB 2019-2020 ara tatiller takvimi...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başladı. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE "DİJİTAL" DÖNÜŞÜM DÖNEMİ

Millî Eğitim Bakanlığı, 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırma amacı doğrultusunda öğretmenlere yönelik mesleki eğitimde dijital dönüşüm atağı gerçekleştirmek için düğmeye bastı.

Bu kapsamda, aralarında Google, Cisco, Microsoft, Autodesk gibi uluslararası şirketlerle teknoloji üreten nesiller yetiştirmek için bir dizi iş birliği anlaşması yapıldı.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, öğretmenlere yönelik başlattıkları dijital içerikli mesleki gelişim programlarına ilişkin bilgi verdi.

21. yüzyıl becerileri arasında gösterilen algoritmik düşünme becerisinin, bir işlemi tamamlamak veya bir problemi çözmek için oluşturulan sistematik ve ayrıntılı işlemler bütünü olarak tanımlandığını anlatan Boyacı, bu beceri alanının okul öncesinden yükseköğretime kadar alınabileceğini ifade etti.

Bakanlık olarak teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Boyacı, öğrencilere 21. yüzyılın temel becerilerini kazandırabilmek için öğretmenlerin yetkinliklerinin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Google, Microsoft, Cisco, Autodesk ile öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programı hazırlandığını, Oracle ile iş birliği hazırlık sürecinin sürdüğünü bildiren Boyacı, bu eğitimlerin online ve yüz yüze olmak üzere 30-80 saat arasında değişen programlar olduğunu anlattı.