Nisa Nur 14’üncü kattan düştü... O evde ne oldu

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İSTANBUL Kağıthane’deki Gülmahal adlı rezidansta önceki gün 05.00 sıralarında, yüksekten düşme olayı meydana geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, binanın arka bölümündeki avluda hareketsiz halde yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, ölen kadının kimliğinin belirlenmesi için rezidansta çalışma başlattı. Ekipler, 14’üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar buldu. Dairede bulunan kimlik kartı ve kişisel eşyalar üzerinde yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul (26) olduğu tespit edildi.

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Nisa Nur Oğul’un düşmesinin ardından iki erkeğin avluya geldiği, Oğul’un durumunu kontrol ettiği ve yaşadıkları panik güvenlik kamerasına yansıdı.

DAİREYİ UYGULAMA ÜZERİNDEN KİRALAMIŞ

Polis ekipleri, Oğul’un daireyi konaklama uygulaması üzerinden kiraladığını belirledi. Akşam saatlerinde rezidansa geldiği öğrenilen Oğul'un saat 05.00 sıralarında 14’üncü kattaki dairenin balkonundan binanın arka bölümündeki avluya düştüğü tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, rezidansın avlusunda inceleme yaptı. Çalışmaların ardından Nisa Nur Oğul’un cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğul’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.