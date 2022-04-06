Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor! Bakıcının ifadesi ortaya çıktı

#Pendik#Nisa Mihriban#Bakıcı
Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor Bakıcının ifadesi ortaya çıktı

Pendik'te boş bir arazide bulunan ve Nisa Mihriban adı verilen bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Çocuk bakımevinde ihmal iddiasıyla ifadesi alınan bakıcı D.Y.'nin, "Nisa bebeği besledim ve daha sonra götürüp yatağına bıraktım. Yatağına bıraktığımda herhangi bir sorun yoktu" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Pendik'te boş bir arazide bulunduktan sonra Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı 3 aylık Nisa Mihriban bebek, kaldığı çocuk bakımevinde 31 Mart'ta fenalaşarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastane başhekimliği dün akşam, Nisa bebeğin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğuna ilişkin bir açıklama yaptı. 

Gözden Kaçmasın

Sağlık çalışanı Büşra, terk edilmiş bebeğin süt annesi olduSağlık çalışanı Büşra, terk edilmiş bebeğin süt annesi olduHaberi görüntüle

"YATAĞINA BIRAKTIĞIMDA HERHANGİ BİR SORUN YOKTU"

Bakımevinde ihmal iddiasıyla ilgili olarak görevli D.Y.'nin ifadesi alındı. D.Y.'nin “Ben Nisa bebeği besledim ve daha sonra götürüp yatağına bıraktım. Yatağına bıraktığımda herhangi bir sorun yoktu. Boğazına bir şey kaçıp kaçmadığıyla ilgili bilgim yok" dediği öğrenildi. Bakıcı ifadesinin ardında serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Nisa bebeğin durumu kötüleşmişti... Hastaneden açıklama geldi: Önümüzdeki 48 saat kritikNisa bebeğin durumu kötüleşmişti... Hastaneden açıklama geldi: Önümüzdeki 48 saat kritikHaberi görüntüle

NİSA BEBEĞİN ANNESİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan bebeğini terk eden Ebru S. dün tutuklandı. Ebru S., savcılık ifadesinde 2019 yılında O.T. ile imam nikahı kıydığını, o evliliğinden kız çocuğu olduğunu söyledi. O.T.’nin kendisine defalarca şiddet uyguladığını fakat şikayetçi olmadığını belirten Ebru S. eşi tarafından gördüğü şiddetle ilgili "Ailem de buna razı olmam gerektiğini, ve eve dönemeyeceğimi söylüyordu" dedi.

NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN TERK EDİLİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti. Ebru S.'nin bebeğinin terk ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Nisa bebeğin terk edilişi güvenlik kamerasındaPendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz süt annelik yapmıştı. 'Nisa Mihriban' adı verilen bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Nisa bebeğin terk edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video içinNisa bebeğin terk edilişi güvenlik kamerasında

Görüntülerde elinde bir elinde bavul diğer elinde çanta içinde bebeğini taşıyan Ebru S. Pendik metro istasyonunda kameralara takıldı. Soğukkanlı tavırları dikkat çeken Ebru S. bir süre sonra gözden kayboldu. Bir diğer görüntü de Ebru S.'nin bebeği bırakıp döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Elinde sadece bavul görünen Ebru S.'nin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla yürümesi dikkat çekti. Ebru S. daha sonra bir araca binerek uzaklaşıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pendik#Nisa Mihriban#Bakıcı

BAKMADAN GEÇME!

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj
Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore

BAKMADAN GEÇME!

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj
Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore