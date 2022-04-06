Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor! Bakıcının ifadesi ortaya çıktı

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Pendik'te boş bir arazide bulunduktan sonra Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı 3 aylık Nisa Mihriban bebek, kaldığı çocuk bakımevinde 31 Mart'ta fenalaşarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastane başhekimliği dün akşam, Nisa bebeğin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğuna ilişkin bir açıklama yaptı.

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"YATAĞINA BIRAKTIĞIMDA HERHANGİ BİR SORUN YOKTU"

Bakımevinde ihmal iddiasıyla ilgili olarak görevli D.Y.'nin ifadesi alındı. D.Y.'nin “Ben Nisa bebeği besledim ve daha sonra götürüp yatağına bıraktım. Yatağına bıraktığımda herhangi bir sorun yoktu. Boğazına bir şey kaçıp kaçmadığıyla ilgili bilgim yok" dediği öğrenildi. Bakıcı ifadesinin ardında serbest bırakıldı.

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NİSA BEBEĞİN ANNESİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan bebeğini terk eden Ebru S. dün tutuklandı. Ebru S., savcılık ifadesinde 2019 yılında O.T. ile imam nikahı kıydığını, o evliliğinden kız çocuğu olduğunu söyledi. O.T.’nin kendisine defalarca şiddet uyguladığını fakat şikayetçi olmadığını belirten Ebru S. eşi tarafından gördüğü şiddetle ilgili "Ailem de buna razı olmam gerektiğini, ve eve dönemeyeceğimi söylüyordu" dedi.

NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN TERK EDİLİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti. Ebru S.'nin bebeğinin terk ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde elinde bir elinde bavul diğer elinde çanta içinde bebeğini taşıyan Ebru S. Pendik metro istasyonunda kameralara takıldı. Soğukkanlı tavırları dikkat çeken Ebru S. bir süre sonra gözden kayboldu. Bir diğer görüntü de Ebru S.'nin bebeği bırakıp döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Elinde sadece bavul görünen Ebru S.'nin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla yürümesi dikkat çekti. Ebru S. daha sonra bir araca binerek uzaklaşıyor.