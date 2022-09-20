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‘Nisa Mihriban' bebeği sokağa terk etmişti! İstenen ceza belli oldu... Kendisini bu sözlerle savundu

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#Pendik#İstanbul#Nisa Mihriban
‘Nisa Mihriban bebeği sokağa terk etmişti İstenen ceza belli oldu... Kendisini bu sözlerle savundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 15:48

İstanbul Pendik'te Nisa Mihriban ismiyle bilinen 3 aylık Ebrar Nil S.'yi terk ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru S. (20) hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istendi.

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Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde 3 aylık bebeğini terk eden 20 yaşındaki anne Ebru Sepetçioğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Anadolu 42. Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ebru Sepetçioğlu katılırken, mağdur bebeğin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden mağdur bebeğin sağlık durumu hakkında istenilen bilgiye ilişkin cevap geldiğini tutanağa geçirdi.

“BERAATİMİ İSTERİM”

Duruşmada söz alan sanık Ebru Sepetçioğlu, “Bu tarihten bir ay öncesinde kızımın ameliyat olacağı yazılı muvafakatim gerekli olduğu söylendi. Ben muvafakatimi verdim ancak daha sonra kızım bana gösterilmedi. Beraatimi talep ederim” dedi.

“MAMANIN AKCİĞERİNE KAÇMASI NETİCESİNDE HASTANEYE KALDIRILDI”

Sanık avukatı Özlem Özkan, “Bebeğin şu anki durumunun neden kaynaklı olduğu hastane cevabında açıktır. Bebek kuruma alındıktan sonra beslenme sırasında mamanın akciğerine kaçması neticesinde hastaneye kaldırılmıştır. Terk eylemi ile bebeğin şu anki durumu arasında illiyet bağı bulunmamaktadır” diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise, “Terk suçu sübut bulmuştur” diyerek sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

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Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın olay günü kendisini idare edemeyecek durumdaki kızını battaniyeye sarıp, puset içerisinde Pendik’te sokağa bırakmak suretiyle terk ettiği anlatıldı. Savcı, sanığın “terk” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

“BEBEKLE KİMSE İLGİLENMEDİ”

Mütalaanın ardından söz alan sanık Ebru Sepetçioğlu, “Kadın sığınma evinden bebekle hiç kimse ilgilenmedi. Bebeği oraya bırakıp bırakmak istemediğimi kimse sormadı. Ben böyle bir imkanım olduğunu bilmiyordum. Şu an ailemle birlikte Kocaeli'de kalıyorum” dedi. Sanık avukatları ise söz alarak, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

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Sağlık çalışanı Büşra, terk edilmiş bebeğin süt annesi olduSağlık çalışanı Büşra, terk edilmiş bebeğin süt annesi olduHaberi görüntüle

SAĞLIK ÇALIŞANI BÜŞRA, TERK EDİLMİŞ BEBEĞİN SÜT ANNESİ OLMUŞTU

Pendik'te terk edilmiş bebek vakasına giden 14 aylık bebeği olan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, kız bebeği ambulansın içinde emzirmişti. Bebeğin süt annesi olan Durmaz, ertesi gün de hastaneye giderek bebekle ilgilendi ve kendi bebeğinin elbiselerinden giydirmişti.

‘Nisa Mihriban bebeği sokağa terk etmişti İstenen ceza belli oldu... Kendisini bu sözlerle savundu


"ÖZ KIZIMI EMZİRİYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

Bebeği ilk gördüğündeki hislerini anlatan Durmaz, "Kendi öz kızımı emziriyormuş gibi hissettim. Çok çaresiz bir bebek var karşınızda. Hani gördüğünüzde hissedebileceğiniz duygu aslında acizlikten başka bir şey olmuyor sanırım. Çok çaresiz hissediyorsunuz siz de. Emzirirken aranızda kurduğunuz o bağ, o memeyi bırakmadan emmek istemesi… Hiç bırakmak istemedim. Hastaneye bıraktık. O yüzden tekrar görmeye gittim. Ertesi gün sabah uyandım, kızımın eşyalarından, kıyafetler ayarladım. Hastaneye tekrar görmeye geldim" ifadelerini kullanmıştı.

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NE OLMUŞTU

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş halde bulunan 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe ‘Nisa Mihriban' adını koymuştu. Olayın ardından tutuklanan ve hakkında “terk” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan anne Ebru Sepetçioğlu yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilmişti.

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#Pendik#İstanbul#Nisa Mihriban

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