Nisa bebek hastaneye kaldırılmıştı... Hastaneden açıklama geldi: Önümüzdeki 48 saat kritik

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İsmi ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Büşra Durmaz tarafından verilen 3 aylık bebek Nisa Mihriban, annesi tarafından ölüme terk edilmiş, kendisini bulan sağlık ekiplerince yeniden hayata bağlanmıştı. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürülen Nissa bebeğin sağlık durumu bir süre sonra kötüye gitmişti. Bebeğin tedavi edildiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, "Durumunun bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir" denildi.

BAKAN KOCA: HERKES ADINA ÜZGÜNÜZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisa Mihribah Bebeğe ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "ATT(Acil Tıp Teknisyeni) Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş Nisa Bebek, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz" ifadelerine yer verdi.

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HASTANEDEN AÇIKLAMA

Bebeğin tedavisinin yapıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden, "Nisa Mihribah bebek, 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından kardio pulmoner arest sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ambulans ile kalp ve solunum resussitasyonu yapılarak saat 09.20'de hastanemiz acil çocuk birimine getirilmiştir. Yapılan ilk muayene sonucunda Aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumunun olmaması üzerine hemen entübe edilmiş, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüsitasyon neticesinde kalp atımları alınmaya başlanmıştır. Çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin genel durumu ciddi olup sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda Nisa bebek ile ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa, sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız" açıklaması yapıldı.