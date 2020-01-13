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Nirvana ne demek? Nirvana nedir?

Güncelleme Tarihi:

#Türk Dil Kurumu'na Göre Nirvana Nedir?#TDK
Nirvana ne demek Nirvana nedir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 00:11

Nirvana kavramını, kullandığımız günlük dilde sık sık duyarız. Çoğu zaman, "nirvana" kelimesinin tam anlamı bilinmez. Nirvana ne demek sorusuna cevap alabilir ve "nirvana" sözcüğünün kökeni ve dayandığı anlayış tarzı ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

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Nirvana, Sanskritçe dilinde; "dışarı" anlamına gelen "nir" ile "esmek, üflemek" anlamındaki "va" sözcüklerinden türetilmiştir. Yaygın doğu dinlerinde, mistisizminde ve de Hint Teozofi’sinde; "manevi bir kurtuluş" u belirtir.

Nirvana Ne Demek?

Nirvana kavramı, sözcük anlamıyla; "dışarı esmiş" ve "dışarıya üflenmiş" anlamları taşımaktadır. Nirvana kelimesinin kökeni ve kökeninin dayandığı anlamı, kısaca bu şekilde açıklanabilir.

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Türk Dil Kurumu'na Göre Nirvana Nedir?

Nirvana, Türk Dil Kurumu'na göre; Budizm'in "kurtuluş" için kullandığı bir terim olarak açıklanmıştır. Her türlü istekten, tutkudan, duygulardan kurtularak; "ben" in tamamen ortadan kalktığı en yüksek ruh durumuna erişmek olarak tanımlanmıştır.

Nirvana, ölümden sonra değil de; dünyada ve şu anda gerçekleştirilebilecek önemli bir ruhsal aşamadır. İsteklerin ve arzuların tamamen bitmesi; ıstırabın ve acının artık olmadığı, rahatlatıcı bir iç dinginliğe ulaşmaktır.

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Tüm istek ve arzular bırakılmadan, olanla ve gelenlerle yetinmeden; Nirvana durumu gerçekleştirilemez. Nirvana durumuna erişen bir kişi; bir yandan, günlük yaşamını da normal yaşantısı dahilinde sürdürebilir. Diğer insanlardan ve yaşantılarından farkı yoktur. Nirvana’ya erişen kişinin tek farkı, eylemlerinde artık beğenilmek veya beğenilmemek gibi içgüdülere sahip olmamasıdır. Başarı, başarısızlık, kazanç ya da kayıplar; kişiyi fazla etkilememektedir.

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#Türk Dil Kurumu'na Göre Nirvana Nedir?#TDK

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