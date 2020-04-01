MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNiran Ünsal’ın Çağrısı #EvdeKal#MüzikleKal İçin
GeriGündem Niran Ünsal’ın Çağrısı #EvdeKal#MüzikleKal İçin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 01.04.2020 - 23:00,Son Güncelleme:/

Niran Ünsal’ın Çağrısı #EvdeKal#MüzikleKal İçin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Niran Ünsal’ın Çağrısı #EvdeKal#MüzikleKal İçin
Abone Olgoogle-news

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Niran Ünsal da destek oluyor. İlk günden bu yana tüm Türkiye’ye evde kal çağrısı yapan Ünsal’a bu kez Serkan Balkan eşlik edecek.

Demirören Medya’nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesi kapsamında Niran Ünsal ve Serkan Balkan canlı yayınla yüzbinlere moral olacak, sevilen şarkılarını evde hayranları için seslendirecekler.

2 Nisan Perşembe günü 21.05’te gerçekleştirilecek canlı yayın Niran Ünsal’ın Instagram, Twitter, Facebook ve Youtube hesaplarından takip edilebilecek. Bugüne dek Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının canlı yayınlarıyla renklenen ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine, Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.

Niran Ünsal’ın Çağrısı #EvdeKal#MüzikleKal İçin

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle