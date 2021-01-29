Nipah Virüsü nedir? Bilim insanlarından önemli uyarı!

Nipah virüsü(NİV) ateş, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji), kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar geliştirmektedir. Şu an için Asya Kıtası'nda yoğun olarak bulunan Nipah virüsü, bilim insanlarının tehlikeli sınıfta gördüğü virüs türleri arasında yer alıyor. Araştırmalara göre NİV belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrısı bulunuyor. İşte, Nipah virüsü hakkında detaylı bilgiler

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü (NiV), yeni görülen zoonotik bir virüstür (hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs). Enfekte kişilerde, Nipah virüsü, asemptomatik (subklinik) enfeksiyondan akut solunum yolu hastalığına ve ölümcül ensefalite kadar çeşitli hastalıklara neden olur.

NiV, domuz gibi hayvanlarda da ciddi hastalıklara neden olabilir, bu da çiftçiler için önemli ekonomik kayıplara neden olur.

Nipah virüsü, Hendra virüsü ile yakından ilişkilidir. Her ikisi de Paramyxoviridae ailesindeki yeni bir virüs sınıfı olan Henipavirus cinsinin üyeleridir.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Malezya ve Singapur'daki ilk salgınlar sırasında çoğu insanlarda enfeksiyon, insanların hasta domuzlarla ya da bunların kontamine olmuş dokularıyla doğrudan temas etmesinden kaynaklanmıştır. İletimin, solunum damlacıkları, domuzların boğaz veya burun salgılarıyla temas edilmesi veya hasta bir hayvanın dokusuyla temas edilmesiyle meydana geldiği düşünülmektedir.

Bangladeş ve Hindistan salgınlarında, enfekte meyve yarasalarının idrar veya tükürükleriyle kontamine olmuş meyve veya meyve ürünlerinin (ör. Ham hurma suyu) tüketimi en çok görülen enfeksiyon kaynağı olmuştur.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

İnsan enfeksiyonları asemptomatik enfeksiyon, akut solunum yolu enfeksiyonu (hafif, şiddetli) ve ölümcül ensefalitten oluşmaktadır. Enfekte insanlarda başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji), kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar gelişirmektedir. Bunu baş dönmesi, uyuşukluk, bilinç değişikliği ve akut ensefalitiye işaret eden nörolojik belirtiler takip edebilir. Bazı kişilerde akut solunum sıkıntısı da dahil olmak üzere atipik pnömoni ve ciddi solunum problemleri görülebilir. Ciddi vakalarda, 24 ila 48 saat içinde komaya dönüşen Ensefalit ve nöbetler ortaya çıkar.

İnkübasyon süresi (enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan aralık) 4-14 gün arasında değişmektedir. Ancak 45 günü bulan inkübasyon süresinin görüldüğü bildirilmiştir.

Akut ensefalitten sağ kalanların çoğunda tamamen iyileşme görülür ancak sağ kalanlarda uzun süreli nörolojik durumların ortaya çıktığı bildirilmiştir. Hastaların yaklaşık% 20'sinde nöbet bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi kalıcı nörolojik sonuçlar devam etmektedir. Sonradan iyileşen az sayıda insanda tekrar kötüleşme görülür veya gecikmiş başlangıçlı ensefalit gelişir.

Olgu ölüm oranı% 40 ila% 75 arasında tahmin edilmektedir; Bununla birlikte, bu oran epidemiyolojik sürveyans ve klinik yönetim için yerel kapasiteye bağlı olarak salgına göre değişebilir.

TEŞHİS

NiV enfeksiyonunun ilk belirtileri ve semptomları spesifik değildir ve genellikle tanı şüphesi yoktur. Bu, doğru teşhisi engelleyebilir ve salgın tespiti ve etkili ve zamanında enfeksiyon kontrol önlemleri ve salgın yanıt etkinliklerinin tesisi konusunda zorluklar ortaya çıkarabilir.

Ek olarak, klinik örnek kalitesi, miktarı, türü, örnek toplamanın zamanlaması ve örneklerin hastadan laboratuvara gönderilmesi için gereken süre, laboratuvar sonuçlarının doğruluğunu etkileyebilir.

NiV enfeksiyonu, hastalığın akut ve iyileşme evresinde klinik öyküyle birlikte teşhis edilebilir. Başlıca testler arasında vücut sıvılarından gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ve ELISA ile antikor tespiti yer almaktadır. Farklı testler arasında şunları yer almaktadır:

Enzime bağlı immünosorbent testi (ELISA)

Nipah virüsü domuz gibi evcil hayvanlarda bir dizi hafif ila şiddetli hastalığa neden olabilir.

İnsanlarda Nipah virüsü enfeksiyonu, asemptomatik enfeksiyondan (subklinik) akut solunum yolu enfeksiyonuna ve ölümcül ensefalite kadar çeşitli klinik tablolara neden olur.

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) analizi

Hücre kültürü ile virüs izolasyonu.

İnsanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da aşı mevcut değildir. İnsanlar için birincil tedavi destekleyici bakımdır.

Nipah virüsü, DSÖ'nün Blueprint öncelikli hastalıkların listesinde yer almaktadır.

TEDAVİSİ VAR MI?

İnsanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da aşı mevcut değildir. İnsanlar için birincil tedavi destekleyici bakımdır.