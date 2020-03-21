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Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Nine ve dedelere masal tavsiyesi

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Nine ve dedelere masal tavsiyesi
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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dede ve ninelere seslenerek şunları söyledi:

“Değerli nineler, dedeler, çocuklarımızın eğitimine verdiğiniz destek çok önemli. Bu süreçte tedbir için güzel sohbetlerinizi, masallarınızı torunlarınızla telefonda paylaşırsanız hem ayrılmamış olursunuz, hem de çocukların dünyasında zor günlerden güzel anılar kalır. İyi ki varsınız.”

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