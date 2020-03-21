Nine ve dedelere masal tavsiyesi

“Değerli nineler, dedeler, çocuklarımızın eğitimine verdiğiniz destek çok önemli. Bu süreçte tedbir için güzel sohbetlerinizi, masallarınızı torunlarınızla telefonda paylaşırsanız hem ayrılmamış olursunuz, hem de çocukların dünyasında zor günlerden güzel anılar kalır. İyi ki varsınız.”