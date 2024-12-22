Nimet Abla’da umut kuyruğu: Büyük ikramiye 600 milyon TL

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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde dağıtım garantili büyük ikramiyenin 600 milyon lira, ikinci büyük ikramiyenin 2 adet 60’ar milyon lira ve toplam dağıtılacak ikramiye tutarının da 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak açıklanmasıyla birlikte, bilet gişelerinde yoğunluk başladı. Geri sayımın hızlandığı bugünlerde yoğunluk daha da arttı. Çeyrek bilet 150 lira, yarım bilet 300 lira ve tam bilet 600 liradan satışa sunulurken, şansını denemek isteyen vatandaşlar Milli Piyango gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul’un simgesi haline gelen Nimet Abla Piyango Bayisi de yılbaşı çekilişi öncesi vatandaşların taleplerini karşılamak için hazırlıklarını tamamladı.

‘SON GÜNE BIRAKMAYIN’

Bayi sahibi Nimet Özden, bu yılki büyük ikramiyenin 600 milyon TL olduğunu vurgulayarak, en çok talep gören biletlerden bahsetti. Özden “Büyük ikramiye 600 milyon lira ve ikinci büyük ikramiyeler de 2 adet 60’ar milyon lira. Rağbet o kadar fazla ki stoklarımız hızla azalıyor. Özellikle benim hazırladığım onlu çeyrek karışık serilere büyük bir ilgi var. Vatandaşlarımızın son günlere kalmadan biletlerini almalarını tavsiye ediyorum. Sabah 07.00’den akşam 22.00’ye kadar yoğun bir satış temposu yaşıyoruz. Günde yaklaşık 50 bin kişi bilet almak için geliyor. Bu hızla satışlar artarak devam edecek. Nimet Abla denilince akla zaten şans geliyor; dolayısıyla herkes buraya koşuyor” diye konuştu.

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DAĞITIM GARANTİLİ

Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğunu ve son kuruşuna kadar vatandaşa geri döneceğinin bir kez daha altını çizen Nimet Özden, “600 milyon TL çok büyük bir rakam ve bunun dağıtım garantili olması da önemli bir vurgu. O yüzden talep her gün artıyor. İnşallah yeni yılda herkesin gönlüne göre olur, büyük ikramiyeleri veririz, herkes mutlu olsun istiyoruz” dedi.