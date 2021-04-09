Nilüfer Posta Kodu kaçtır? Bursa'nın ilçesi Nilüfer'in ve mahallelerinin Posta Kodları

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Nilüfer Posta Kodu Kaçtır?

Nilüfer ilçesi Bursa'ya bağlı bulunan ilçelerden biridir. Bursa ili Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bursa'nın Nilüfer ilçesinin posta kodu 16110'dur.

Bursa'nın İlçesi Nilüfer'in ve Mahallelerinin Posta Kodları Kaçtır?

Bursa ilinin posta kodu 16000'dir. Bursa'nın Nilüfer ilçesinin ise 16110'dur. Aynı zamanda Bursa'nın bütün ilçeleri ve mahalleleri de 16 sayısı ile başlamaktadır. Bursa'nın Nilüfer ilçesinin posta kodları:

Beşevler Mahallesi: 16110

Çamlıca Mahallesi: 16110

Gümüştepe Mahallesi: 16110

Konak Mahallesi: 16110

Kültür Mahallesi: 16110

Odunluk Mahallesi: 16110

Nilüfer › Çalı: 16159

Çalıkhalil Mahallesi: 16159

Demirci Mahallesi: 16159

Hasanağa Mahallesi: 16159

Kayapaçamlık Mahallesi: 16159

Kayapazafer Mahallesi: 16159

Kızılcıklı Mahallesi: 16159

Küçüksanayi Sitesi: 16159

100 Yıl Mahallesi: 16120

Alaaddinbey Mahallesi: 16120

Altınşehir Mahallesi: 16120

Ertuğrul Mahallesi: 16120

Özlüce Mahallesi: 16120

Üçevler Mahallesi: 16120

Ürünlü Mahallesi: 16120

Ahmetyesevi Mahallesi: 16140

Ataevler Mahallesi: 16140

Balat Mahallesi: 16140

Barış Mahallesi: 16140

Cumhuriyet Mahallesi: 16140

Fethiye Mahallesi: 16140

Işıktepe Mahallesi: 16140

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