Nilüfer Posta Kodu kaçtır? Bursa'nın ilçesi Nilüfer'in ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu günümüzde en çok kullanılan alanlardan birini oluşturmaktadır. Online alışverişin iyice arttığı günümüzde posta kodunun varlığı sayesinde elektronik olarak konum gönderme işlevi bu alışverişlerin hızlı ve daha kolay bir biçimde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Nilüfer posta kodu kaçtır? Bursa'nın ilçesi Nilüfer'in ve mahallelerinin posta kodları nedir gibi benzeri bilgileri derledik.
Posta kodu diğer ülkelerden farklı olarak bizim ülkemizde harfler ve semboller kullanılmadan sadece rakamlardan oluşmaktadır.
Nilüfer Posta Kodu Kaçtır?
Nilüfer ilçesi Bursa'ya bağlı bulunan ilçelerden biridir. Bursa ili Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bursa'nın Nilüfer ilçesinin posta kodu 16110'dur.
Bursa'nın İlçesi Nilüfer'in ve Mahallelerinin Posta Kodları Kaçtır?
Bursa ilinin posta kodu 16000'dir. Bursa'nın Nilüfer ilçesinin ise 16110'dur. Aynı zamanda Bursa'nın bütün ilçeleri ve mahalleleri de 16 sayısı ile başlamaktadır. Bursa'nın Nilüfer ilçesinin posta kodları:
Beşevler Mahallesi: 16110
Çamlıca Mahallesi: 16110
Gümüştepe Mahallesi: 16110
Konak Mahallesi: 16110
Kültür Mahallesi: 16110
Odunluk Mahallesi: 16110
Nilüfer › Çalı: 16159
Çalıkhalil Mahallesi: 16159
Demirci Mahallesi: 16159
Hasanağa Mahallesi: 16159
Kayapaçamlık Mahallesi: 16159
Kayapazafer Mahallesi: 16159
Kızılcıklı Mahallesi: 16159
Küçüksanayi Sitesi: 16159
100 Yıl Mahallesi: 16120
Alaaddinbey Mahallesi: 16120
Altınşehir Mahallesi: 16120
Ertuğrul Mahallesi: 16120
Özlüce Mahallesi: 16120
Üçevler Mahallesi: 16120
Ürünlü Mahallesi: 16120
Ahmetyesevi Mahallesi: 16140
Ataevler Mahallesi: 16140
Balat Mahallesi: 16140
Barış Mahallesi: 16140
Cumhuriyet Mahallesi: 16140
Fethiye Mahallesi: 16140
Işıktepe Mahallesi: 16140
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