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Nilüfer Gürsoy’a veda

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#Nilüfer Gürsoy#CHP#TBMM
Nilüfer Gürsoy’a veda
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 07:00

3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy dün Meclis’te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Nilüfer Gürsoy, 38 yıl önce vefat eden babası gibi 103 yaşında hayata veda etti. Celal Bayar, 22 Ağustos 1986’da 103 yaşında vefat ettiğinde dünyanın en yaşlı politikacısıydı. 1921’de Bursa’da doğan Nilüfer Gürsoy, üç dönem parlamenterlik yaptığı TBMM’de dün Şeref Kapısı’nda düzenlenen törenle uğurlandı.

Nilüfer Gürsoy’a veda

Meclis Şeref Kapısı’ndaki törene, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis çalışanları katıldı. CHP Lideri Özel, tören başlamadan önce Şentop ve Kılıçdaroğlu ile bir süre sohbet etti.

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Nilüfer Gürsoy’a veda

Nilüfer Gürsoy’un cenazesi daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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#Nilüfer Gürsoy#CHP#TBMM

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