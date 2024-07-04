Nilüfer Gürsoy’a veda

Haberin Devamı

Nilüfer Gürsoy, 38 yıl önce vefat eden babası gibi 103 yaşında hayata veda etti. Celal Bayar, 22 Ağustos 1986’da 103 yaşında vefat ettiğinde dünyanın en yaşlı politikacısıydı. 1921’de Bursa’da doğan Nilüfer Gürsoy, üç dönem parlamenterlik yaptığı TBMM’de dün Şeref Kapısı’nda düzenlenen törenle uğurlandı.

Meclis Şeref Kapısı’ndaki törene, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis çalışanları katıldı. CHP Lideri Özel, tören başlamadan önce Şentop ve Kılıçdaroğlu ile bir süre sohbet etti.

Haberin Devamı

Nilüfer Gürsoy’un cenazesi daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.