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Nilüfer Çayı’nı kurtaracaklar

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#Nilüfer Çayı#Dilara Doğancı#Deren Öner
Nilüfer Çayı’nı kurtaracaklar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 07:00

BURSA Ovası’nı tek başına besleyen ve yıllardır kirliliğine çözüm bulunamayan Nilüfer Çayı’ndaki zehirli atıklar, Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) yine atıkları kullanarak ürettiği filtre ile temizlenecek.

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BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri Dilara Doğancı, Deren Öner ve Tuğçe Selvi’nin, Doç. Dr. Derya Ünlü’nün danışmanlığında hazırladığı proje, TÜBİTAK tarafından da destek aldı. Tekstil atık sularının, su yosunu, alg ve şekerpancarı küspesinden elde edilen biyobozunur malzemeler ile arıtılması projesi sayesinde Nilüfer Çayı’ndaki kirliliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Nilüfer Çayı’nı kurtaracaklar
Doç. Dr. Derya Ünlü

BOYALI SUYU ARITTILAR

Doç. Dr. Derya Ünlü, bir tekstil firmasının çıkış suyunda uyguladıkları filtre ile mavi renkteki suyun berrak bir hal aldığını söyledi. Doç. Dr. Derya Ünlü, çalışmaların geliştirilerek Nilüfer Çayı’ndaki su kalitesinin daha da iyileştirileceğini ve sadece boyar maddeyi değil, diğer zararlı malzemeleri de uzaklaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Atık malzemelerden elde edildiği için maliyetinin de düşük olması planlanan filtrenin, firmalar tarafından kolay ulaşılabilir olacağını aktaran Doç. Dr. Ünlü, “Malzemelerimiz oldukça doğal, biyobozunur ve atıklardan elde edilen malzemeler. Dolayısıyla hem maliyeti düşük hem çevreci hem de kolay ulaşılabilir malzemeler” dedi.

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#Nilüfer Çayı#Dilara Doğancı#Deren Öner

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