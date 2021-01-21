Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte, bu sabah termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi. 87 kilometre uzunluğunda olan Nilüfer Çayı’nın Mihraplı Park’ındaki bazı bölümleri de buz tuttu.

Akıntının az olduğu bölümleri tamamen buzla kaplanan çayda yürüyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.