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Gündem
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) –
Haber Giriş: 21.01.2021 - 09:05 | Son Güncelleme:

Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü

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Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü
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Bursa'da hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü, Nilüfer Çayı’nın bazı bölümleri buz tuttu. Buz üzerinde yürüyen vatandaşlar, fotoğraflandı.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte, bu sabah termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi. 87 kilometre uzunluğunda olan Nilüfer Çayı’nın Mihraplı Park’ındaki bazı bölümleri de buz tuttu.

Akıntının az olduğu bölümleri tamamen buzla kaplanan çayda yürüyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.

Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü

 

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