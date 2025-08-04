Nildal Şef’in cenazesi için 20 bin dolar gerekiyor

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Nildal Şef’in yoğun bakım ve hastane masrafları, vasiyeti olan Türkiye’de defni için cenazenin nakil ücretleri ve eşine destek amacıyla yakınları yardım kampanyası başlattı. Arkadaşları https://gofund.me/6833e06f adresinden yürüttükleri kampanyada bugüne kadar 14 bin dolar topladı. Hedef ise 20 bin dolar.