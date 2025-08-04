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Nildal Şef’in cenazesi için 20 bin dolar gerekiyor

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#Nildal İstanbullu#Yardım Kampanyası#Vasiyet
Nildal Şef’in cenazesi için 20 bin dolar gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 07:00

San Francisco’da yaşayan Türk şef Nildal İstanbullu’nun, geçirdiği ani beyin anevrizmasının ardından beyin ölümü gerçekleşti. Organ bağışçısı olan Nildal İstanbullu, bu dünyadan ayrılırken dahi başkalarına hayat vermeye devam etti. Şimdi ise ailesi, hem onun vasiyetini yerine getirmek hem de karşılaştıkları maddi zorlukların üstesinden gelmek için bir yardım kampanyası başlattı.

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Nildal Şef’in yoğun bakım ve hastane masrafları, vasiyeti olan Türkiye’de defni için cenazenin nakil ücretleri ve eşine destek amacıyla yakınları yardım kampanyası başlattı. Arkadaşları https://gofund.me/6833e06f adresinden yürüttükleri kampanyada bugüne kadar 14 bin dolar topladı. Hedef ise 20 bin dolar. 

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#Nildal İstanbullu#Yardım Kampanyası#Vasiyet

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