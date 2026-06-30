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Nilay Tahiroğlu Bolşoy’da yarı finalde

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#Nilay Tahiroğlu#Bolşoy#Bale
Nilay Tahiroğlu Bolşoy’da yarı finalde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 07:00

Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu, bale dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda gösterdiği başarıyla yarıfinale yükseldi.

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Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nun Tarihi Sahnesi'nde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'na 35 ülkeden farklı kategorilerde 362 dansçı katılıyor.

Daha önce uluslararası yarışmalarda elde ettiği dereceler sayesinde ön eleme sürecinden muaf tutulan Nilay Tahiroğlu, organizasyona doğrudan kabul edildi.

Üç etaplı yarışmanın ilk etabını başarıyla tamamlayan 34 sanatçının yarıfinale yükseldiği yarışmada Tahiroğlu, 1 Temmuz'da yarıfinalde Türkiye'yi temsil edecek.

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#Nilay Tahiroğlu#Bolşoy#Bale

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