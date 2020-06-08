Nil Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Nil Nehrinin özellikleri ve uzunluğu

Nil nehri dünyanın en popüler nehirlerinden biridir. Afrika kıtasında ki en büyük nehir olan Nil nehri oldukça uzun bir nehirdir. Sadece Afrika kıtasının değil aynı zamanda Dünya'nın en uzun nehri Nil nehridir. Ayrıca üç ana kolu olan bir nehirdir. Niş nehri aynı zamanda yaşamın nehri olarak da adlandırılmaktadır.

Nil Nehri Nerede?

Nil Nehri Afrika kıtasında bulunan Sudan, Mısır, Burundi, Ruanda, Kongo, Tanzanya, Kenya, Uganda ve Etiyopya ülkelerinde yer alan bir nehirdir. İki ülkeyi de boylu boyuna dolaşan bir nehirdir. Kuzey Afrika'da yer almaktadır.

Nil Nehri Nereden Doğar?

Nil Nehri Afrika'nın Victoria gölünde doğan bir nehirdir.

Nil Nehri Nereye Dökülür?

Nil nehri Akdeniz'e dökülen bir nehirdir.

Nil Nehrinin Özellikleri

- Nil nehri dünyanın en büyük nehridir.

- Nehir ekvatorun güneyinden başlayarak ekvatorun kuzeyine dökülmektedir.

- Afrika'da toplam 9 ülkede bulunan bir nehirdir.

- Papirüs bitkisi ilk olarak Nil nehri çevresinde büyümüştür.

- Nil nehri binlerce balığı içerisinde barındıran bir nehir olduğundan dolayı nehir içerisinde bolca balıkçılık faaliyetleri yapılır.

- Nil nehri Mısır'ın ekonomik olarak büyümesine büyük katkısı olmuş bir nehirdir.

- Bahrev, Gozal, Sabat, Kagera, Bashilo ve Gulla kolları nehrin başlıca kolları arasında yer almaktadır.

- 2830 m küp su boşaltmaktadır.

- Nil nehri birden fazla iklimi gören bir nehirdir.

- Mısırlılar Nil tanrısını Hapi olarak adlandırılmaktadır.

- Nil nehri üzerinde Sennar ve Owen adında iki tane baraj bulunmaktadır.

- Nil'de ölüm romanı adında Nil nehrine özgü bir roman yazılmıştır.

Nil Nehrinin Uzunluğu

Nil nehri 6650 kilometrelik uzunluğu ile dünyanın en büyük nehirleri arasındadır.