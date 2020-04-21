Diyanet cevapladı! Nikotin bandı orucu bozuyor mu?

Sigara bağımlılığından kurtulma amacıyla kullanılan nikotin bandı, orucu bozup bozmayacağı ile gündemde yer alıyor. Ramazan ayında da tedavilerine devam etmek isteyen vatandaşlar, nikotin bandı orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgilerine göre nikotin bandı kullanmak orucu etkiler mi? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar

Nikotin bandı, vücuda doğrudan yenilip içilerek alınan madde niteliği taşımadığı için orucu bozup bozmadığı ile gündemde yer alıyor. Peki, nikotin bandı orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgiler ışığında bazı detaylar

Diyanet'ten alınan bilgilere göre nikotin bandı orucu bozmaz.

Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır.

Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367).