Nikko Jenkins kimdir? Mısır Tanrısı Apophis'e benzemeye çalışıyordu!

Psikologların 'akıl hastası' tanısı koyduğu Nikko Jenkins, 4 kişiyi öldürmek suçundan önce idama mahkum edilmiş ve ardından cezası ömür boyu hapse çevrilmişti.

Nikko Jenkins'in Mısır Tanrısı Apophis'e benzemek için cinsel organını kestiği ve dilini ikiye ayırdığı biliniyor.

Nikko Jenkins 2015 yılında alnına 666 rakamını yazdırmıştı.

Ağustos 2013'te Nikko Jenkins, Juan Uribe-Pena ve Jorge Cajiga-Ruizon'u kurşunlayarak öldürmüştü.

Olayın ardından yalnızca 8 gün sonra Jenkins, kız kardeşi ile Curtis Bradford'ı katletti.

Jenkins son olarak Andrea Kruger'i aracından indirmiş ve kurşun yağdırmıştı.

Yaşanan korkunç katliamların ardından 35 yaşındaki seri katil kısa bir süre içinde yakalanmıştı.

MISIR TANRISI APOPHİS NEDİR?

Apophis Mısır mitolojisinde, Nun'ın suyu dedikleri ve kutsal ettikleri Nil Nehri'nde yaşayan çok büyük bir yaratıktır. Devasa bir yılan olduğu söylenir. Şeytani bir cin/iblis olan Apophis karanlığın ve kaosun tanrısı ve sembollerindendi. Varlığına dair inanç Orta Krallık döneminde ortaya çıkmış ve daha sonraki hanedanlıklar boyunca da devam etmiştir.

Bazı söylentilere göre de Ra her gün doğumunu başlatmak için 12. kapıya geldiğinde onu durdurmaya çalışırmış. Ayrıca Set'in firavunluğunu kaybetmesinden sonra Apophis ile Ra'ya karşı birleştikleri de söylenir.