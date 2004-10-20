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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 20.10.2004 - 02:01 | Son Güncelleme:

Denizli'de cinayet

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Denizli’de 30 yaşındaki inşaat işçisi Medet Karayel, ‘evlenmiyorlar’ diye kız kardeşini öldürüp birlikte yaşadığı Tayfun Akagündüz’ü yaraladı.

Karayel, dün bir birahanede garsonluk yapan 27 yaşındaki kız kardeşi Hülya Karayel ve sevgilisi Tayfun Akagündüz’ün evine öğle yemeğine gitti. Saat 14.30 sıralarında sofrada tartışma çıktı. İddiaya göre Karayel, kız kardeşiyle sevgilisine resmi nikah için baskı yaptı ve Akagündüz’ü kız kardeşini başka erkeklere satmakla suçladı. Tartışma büyüyünce Karayel, tabancasını çekerek kız kardeşini başı ve göğsünden vurup öldürdü, Akagündüz’ü ise kulağından ve göğsünden yaraladı. Akagündüz yaralı halde apartmanın giriş kapısına kadar çıkarak yardım istedi. Tayfun Akagündüz ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Medet Karayel, İzmir karayolu üzerinde bir otobüse binip kaçmak isterken yakalandı.

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