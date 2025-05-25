Nikahını anlamlı kılmak isteyen çiftlerden yoğun ilgi... Aylar öncesinden tarihi belirlediler: 25.05.2025

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Nikah tarihlerini daha anlamlı kılmak isteyen çiftler 25.05.2025 tarihi için aylar öncesinden nikah tarihi almaya başladı. Normal günlerde 5 ile 8 arası nikah kıyılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu, gelen yoğun talep sonrası 2'nci salonu açarak gelen çiftleri geri çevirmedi. Normal zamanlardan 5 kat fazla nikahın kıyılacağı evlendirme dairesinde, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 40 çiftin nikahı kıyılacak. Antalya ve merkezdeki 3 ilçede, 25.05.2025 tarihinde toplam 122 çift dünyaevine girmek için evlendirme memurluklarına başvurdu.

'YOĞUN TALEPLE KARŞILAŞTIK'

Bu güne taleplerin aylar öncesinden gelmeye başladığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi'nde görevli evlendirme memuru Mustafa Pilavcu, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu özel günde Sayın Başkanımız Muhittin Böcek'in, gelen yüksek talepler doğrultusunda 2'nci salonu açma talimatıyla bizler de bugün 2 salonda, 40 nikah kıyacağız. Böylesine özel bir günde yoğun taleple karşılaştık. Bu gün için çok yoğun bir talep vardı. Günlük olarak 5 ila 8 arasında nikah sayımız oluyordu. Gelen talepleri geri çevirmemeye çalıştık. Diğer ilçe belediyelerinde de çok yoğun bir talep var" dedi.

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'GEÇEN YIL NİŞANLANIP BU GÜNÜ BEKLEYEN VAR'

En yoğun günlerinden birisini yaşayacaklarını belirten Pilavcu, "Bu özel gün için yurt dışından nikah için gelen bir çiftimiz var. 5 ile 2'nin uğuruna inanıp geçen yıl nişanlandığını söyleyip nikah için bu günü bekleyen çiftlerimiz var. Çiftlerimiz bu günde dünyaevine girmek istedi bizler de kendilerine destek oluyoruz. Bugün 40 çiftimizin nikahını kıyacağız ve bu sayı ulaştığımız en yüksek rakamlardan birisi. Özel tarihlerden olan 14 Şubat'ın bile üzerinde" diye konuştu.

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