Nikâh şekeri yerine hayvanlar için mama dağıttı

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukat Özlem Çakmak, Eskişehirli işinsanı İzzet Cem Yazıcıoğlu ile 20 Ocak 2021 tarihinde Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlendi.

Çift, pandemi nedeniyle kısıtlı sayıdaki davetlilere nikâh şekeri vermek yerine, sokaklarda açlıkla mücadele eden hayvanlar için mama bağışında bulundu. Hayvan hakları ihlalleri ve sokak canlılarının korunması konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirten avukat Özlem Çakmak, “Ben aynı zamanda bu canlıların gönüllü avukatlığını da yapıyorum. Biz nikâhımıza katılan misafirlerimize bağış sertifikası verdik. Sertifikada, ‘Sokaktaki canlılarımız için sizin adınıza bağışta bulunduk’ yazısı yer almaktadır.

Eşim ve ben tüm hayvanların yaşam hakkı için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu’na (HayKonfed) bağış yaptık. Çok mutluyuz” dedi.