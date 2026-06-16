Nikah salonlarında 16.06 yoğunluğu! Özel tarihi kaçırmak istemediler

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Mersin’de hayatlarının en anlamlı gününü özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, aylar öncesinden planlama yaparak 16 Haziran 2026 için randevularını aldı. Yoğun talep nedeniyle evlendirme daireleri yılın en hareketli günlerinden birini yaşarken, gün boyunca gerçekleştirilen törenlerle çiftler dünya evine girdi. Yenişehir ilçesinde nikah salonlarında duygu dolu anlar yaşanırken, çiftler bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf ve video çektirdi.

SİMETRİK TARİHLER UNUTULMAZ

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Evlendirme memuru Mine Keskin bu tür özel ve simetrik tarihlerin çiftler tarafından her yıl yoğun ilgi gördüğüne dikkat çekti.

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YOĞUN İLGİ VE TALEP

Mine Keskin, “Bugün 16.06.2026 olması nedeniyle çiftlerimizden yoğun ilgi ve talep bulunuyor. 22 çiftimizin nikahını gerçekleştirmek üzere bugün çiftlerimizle bir araya geldik. Çiftler bu özel tarihi hayatlarının en anlamlı günleri olarak taçlandırmak istiyor. Bu nedenle salonumuzda ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz” dedi.