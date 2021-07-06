Nikâh gününde can verdi
KONYA Meram’a bağlı Gülbahçe Mahallesi Lalebahçe Caddesi’nde, pazar günü 02.00 sıralarında, grafiti sanatıyla ilgilenen Hasan Çağlayan (22), kullandığı otomobille babası Ekrem Çağlayan'ı işe bıraktıktan sonra evine dönmek için yola çıktı.
Çağlayan, virajı alamayarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
HURDAYA DÖNDÜ
Çarpmanın şiddetiyle araç, hurdaya döndü. Araçta sıkışan Çağlayan, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Lalebahçe Mezarlığı'nda dün toprağa verilen Hasan Çağlayan'ın 1 yıldır nişanlı ve aynı gün nikâhının olduğu öğrenildi.