Nikâh gününde can verdi

Çağlayan, virajı alamayarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle araç, hurdaya döndü. Araçta sıkışan Çağlayan, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Lalebahçe Mezarlığı'nda dün toprağa verilen Hasan Çağlayan'ın 1 yıldır nişanlı ve aynı gün nikâhının olduğu öğrenildi.

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