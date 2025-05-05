Nikah dairelerinde '05.05.2025' yoğunluğu yaşandı

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İstanbul'da evlenmek isteyen çiftler, evliliklerine 5 Mayıs 2025 tarihinde başlamak için yoğunluk oluşturdu. 05.05.25 olarak kodlanan tarihin akılda kalıcı olması nedeniyle özel olduğunu düşünen çiftler, nikah salonlarına akın etti.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN"

Bugün evlenen Arzu Yaşar, "Özel bir gün, bizim için de çok özel bir gün. O yüzden biz bugünü seçtik. Böyle güzel bir günde çok mutluyuz. Aslında biz 25.05.25 tarihini istiyorduk. O tarihte bulamayınca bu tarihi seçtik. Yine de mutluyuz" dedi.

Eşi Yunus Yaşar ise, "Aslında biz de 25.05.25 tarihini istiyorduk. Özel bir gün olduğu için, akılda kalıcı bir gün olduğu için. Ama o tarih bulamadık, bu tarihi aldık biz de. Bu da akılda kalıcı olduğu için" dedi.

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"BİZİM İÇİN ÖZEL OLSUN İSTEDİK"

Gelin Özden Şengül Kolat, "Bugün benim doğum günüm. Bizim için özel olsun istedik. O yüzden bugünü seçtik. Önceden planladık, evet. Çok heyecanlı hissediyorum. Güzel duygular" dedi.

Eşi Abdurrahman Kolat ise, "Hem eşimin doğum günü, hem onun güzelliğine daha çok güzellik katmak için bugünü taçlandırmak istedik. Hem de bu rakamların güzelliği bir araya denk gelmişti. Bu yüzden özellikle bugün ayarlayıp seçtik. Heyecanlıyım. Çok güzel, ömürde bir gün olacak. Bu rakamlarla bir araya gelmesi ve şimdi onun gününde olmasıyla bizim için unutulmayacak, çok güzel bir anı olacak. Çok teşekkür ederim" dedi.

ANKARA

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler nedeniyle nikah dairesinde yoğunluk yaşandı.

Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmeyi amaçlayan çiftler, 2025 yılının beşinci ayının beşinci gününü tercih etti.

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Bu tarih için önceden randevu alan çiftler, Çubuk Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Nikah Salonu'nda yoğunluk oluşturdu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da bu çiftlerin heyecanına ortak olup nikah kıydı.

Nikah için gelenlerden Rümeysa Özdikmen, özellikle bu tarihi seçtiklerini belirterek, "Bugün özel bir tarih olduğu için mutlu günümüze bu tarihte adım atmak istedik. Geleceğimizde bugün gibi özel olur, inşallah." dedi.

Özel günlerinin daha da anlamlı olması için bu tarihi seçtiklerini ifade eden Ahmetcan Şahan da "İnşallah mutluluğumuz da özel olur." temennisinde bulundu.

Eşinin, evlilik yıl dönümlerini daha kolay hatırlaması için bu tarihi seçtiğini kaydeden Neslişah Yay ise özel bir günde evlenmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

ANTALYA

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi Başkanlığına günler öncesinden müracaatta bulunan 25 çift, bu özel tarihte "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

Yoğunluktan dolayı Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu bir an olsun boş kalmadı. Nikah memurları benzer yoğunluğun "25.05.2025" tarihinde de yaşanacağını söyleyerek, şimdiden 50'nin üzerinde nikah randevusunun alındığını belirtti.

Nikah tarihlerini 05.05.2025 olarak seçenlerden Barış ve Fadime İnan çifti, özel günde evlenmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Orkun ve Rümeysa Çeliker çifti ise kendileri için özel bir an ve özel bir tarih olduğunu belirtti.

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Antalya'nın Serik ilçesinde de nikah tarihini sembolik ve akılda kalıcı bir güne denk getirmek isteyen 50 çift, nikah için randevu aldı. Sabah erken saatlerde başlayan nikah işlemleri, 23.00'e kadar devam edecek.

Serik Belediyesi Nikah Salonu'nda Sacide Nur Topçu ile Mehmet Göksu çiftinin nikahlarını kıyan İlçe Belediye Başkanı Kadir Kumbul, nikah yoğunluğu yaşadıklarını söyledi.

Kadınların bu tür tarihlere önem verdiğini anlatan Kumbul, "Ben de '07.07.2007' de evlenmiştim. O yüzden evlenme tarihimi hiç unutmuyorum. Böyle güzel bir olaya ben de vesile olduğum için çok mutluyum. Saat 23.00'e kadar 50 nikahı tamamlayacağız. Yeni müracaat eden çiftlerimizi de geri çevirmeyeceğiz." diye konuştu.

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Nikah kıydıranlardan Mehmet Göksu ise bugünü yaşamanın güzel olduğunu, mutlu bir yuva kurmayı hayal ettiklerini dile getirdi.

Sacide Nur Topçu da anlamlı ve unutulmaz bir günde "evet" dediklerini söyledi.

Nikahı kıyılan çitlere, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

TRAKYA

Tekirdağ'da, 5 Mayıs 2025 gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı nikah dairelerinde 20 çiftin nikahı kıyıldı.

Nikah için gelenlerden İrem Aral, AA muhabirine, özellikle bu tarihi seçtiklerini söyledi.

5 Mayıs 2025'in kendileri için bundan sonra çok anlamlı olacağını aktaran Aral, güzel bir tarihte imza attıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Edirne'de 11, Kırklareli'nde ise 2 çiftin nikahı kıyıldı.

BURSA

5 Mayıs 2025 tarihi için önceden randevu alan çiftler, Osmangazi Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Nikah Salonu'nda yoğunluk oluşturdu.

Nikah memuru Yurdanur Ergün, AA muhabirine, özel tarih sebebiyle bugünü tercih eden 33 çift olduğunu söyledi.

Nikah kıymaya saat 11.00'de başladıklarını aktaran Ergün, "Saat 18.30'a kadar nikahlarımız devam edecek. Çiftlerimizi mutlu olarak göndereceğiz buradan. Normalde yarım saatte bir nikahımız var ama bugün özel bir gün olduğu için 15 dakikada bir nikah kıyıyoruz." dedi.

Evlenen çiftlerden 27 yaşındaki Halil İbrahim Durak ise özellikle bu tarihi tercih ettiklerini belirterek, "Anlamlı bir gün, 05.05.2025. Hatırı kolay bir gün özel tarih olduğu için, devamlı hafızalarda yer alacağına inandığım için bu tarihi seçtik." ifadesini kullandı.

Eşi Melike Durak (23) da kendileri için oldukça önemli olan bugünün tarihinin de özel olmasını istediklerini aktardı.

Durak, bu kararı beraber aldıklarını ve unutmamak için akılda kalıcı bir tarih olan 05.05.2025'i tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

ÇANKIRI

Çankırı'da bu özel tarih dolayısıyla, diğer günlere göre 3 kat daha fazla nikah kıyıldı.

Çankırı Belediyesinden alınan son bir yıllık faaliyet raporlarına göre, çiftler son bir yıl içerisinde özel tarihlere yoğunluk göstermezken 5 Mayıs'a yönelik talepler arttı.

Kıyılan nikahların tamamı Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Alparslan Türkeş Parkı ve Yaşam Kompleksi alanında yeni evli çiftler adına fidan dikimi gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi. Esen, bu özel günü tercih eden çiftlere de fidan dikimine ait sertifikalarını nikah sonrasında evlilik cüzdanı ile birlikte verdiklerini belirtti.

ERZURUM

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" seçilmesi ve 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kentte nikah organizasyonu yapıldı.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yakutiye Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, sembol tarih olan 5.5.2025'te, Erzurum'un plaka kodu olan 25'e atıfta bulunularak 25 çiftin nikahı kıyıldı.

Yakutiye Belediyesi Evlendirme Dairesi, bu özel gün dolayısıyla mavi ve beyaz tonlarda Erzurum temalı süslemelerle hazırlandı.

Organizasyonda bir çiftin nikah şahidi olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ailenin toplumun temel taşı olduğuna dikkati çekerek, "2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi vesilesiyle böyle anlamlı bir günde çiftlerimizin yanında olmak bizim için büyük mutluluk. Bu özel tarihlerde hayatlarını birleştiren çiftlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Erzurum'un kültürel yapısına ve aile değerlerine uygun böylesi güzel organizasyonların artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.