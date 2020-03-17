Nikah daireleri çalışıyor mu? Evlilik işlemleri devam ediyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak nitelendirilen corona virüsü salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Nikah işlemi olan vatandaşlar da nikah saraylarında işlemlerin devam edip etmeyeceğini merakla araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

İlçe belediyelerinin yürüttüğü nikah ve nikah işlemleri bugün devam ediyor. Bu durumda bir değişim ya da kısıtlama olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

DÜĞÜN SALONLARI KAPATILDI

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklandı.

Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlerin tekrar başlayacağı henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe ve resmi açıklamalar yapıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.