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Nijerya’ya FETÖ uyarısı

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Nijerya#FETÖ
Nijerya’ya FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nijerya ziyaretinde “FETÖ’nün Nijerya’da sürdürdüğü yasadışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz” dedi.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Angola ve Togo’nun ardından Afrika ziyaretinin üçüncü durağı olan Nijerya’daydı. Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Beş yıl aradan sonra Nijerya’ya gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Az önce çeşitli alanlarda imzalamış olduğumuz anlaşmalar, ziyaretimizi taçlandırmıştır” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

Nijerya’ya FETÖ uyarısı

“Münasebetlerimizi her alanda nasıl daha ileriye taşıyabileceğimize ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Nijerya, Türkiye’nin Afrika kıtasındaki en eski diplomatik temsilciliklerinden birisine ev sahipliği yapıyor. Nijerya, bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Afrika kıtasında, barışın, istikrarın ve ekonomik kalkınmanın tesisi yönünde gösterdiği çabalar takdire şayandır. Kıtanın üretim merkezi konumundaki Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Stratejik ortaklık temelinde şekillenen Afrika’yla ilişkilerimize mevcut ziyaretlerimizle ivme kazandırıyoruz.”

AFRİKA’DA 43 ELÇİLİK

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Türkiye’nin Afrika’daki büyükelçiliklerinin sayısının 43’e ulaştığını anımsatan Erdoğan, “21-22 Ekim’de 3. Türkiye-Afrika İş Forumu’nu İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Ardından 17-18 Aralık’ta İstanbul’da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağız” dedi. Erdoğan, pek çok Nijeryalı gencin Türkiye’de ve KKTC’deki üniversitelerde eğitim görmesinden mutluluk duyduklarını belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti:

TERÖRLE MÜCADELE

“Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularındaki birliğimizi güçlendiriyoruz. Savunma sanayi ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız. Terörle mücadelede sergilediğimiz bu hassasiyetin Nijerya makamları nezdinde de karşılık bulacağına eminim. Malumunuz Türkiye’de uzun yıllardır PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere çeşitli sayıda terör örgütüyle mücadele ettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ’nün Nijerya’da sürdürdüğü yasadışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.”

YEDİ ANLAŞMA

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Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari de 7 anlaşmaya ilişkin, “Enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmanın en kısa zamanda uygulamaya geçmesini umuyoruz” dedi. Buhari, salgından dolayı Türkiye’ye uyguladıkları seyahat yasağını kaldırma kararı aldıklarını da söyledi.

Nijerya’ya FETÖ uyarısı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ AÇILDI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler için Nijerya’nın başkenti Abuja’da resmi tören yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelirken tören kıtası, makam aracından inişlerinde ise Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından karşılandı. Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı ve ortak basın toplantısı düzenledi. Emine Erdoğan da bu ülkedeki programı kapsamında Yunus Emre Enstitüsü’nün açılış törenine katıldı.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Nijerya#FETÖ

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