Nijeryalı şef Antep’te yetişiyor

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Türkiye’ye geldiği günden itibaren Türk ve Gaziantep mutfağına büyük ilgi duyan Nijeryalı Abosede Ruth (25), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçerek Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi’nin (MUSEM) kapısını çaldı. Yaklaşık 4 aydır Türk ve dünya mutfağına ait lezzetleri öğrenen Ruth, merkezde 8 ay eğitim, 8 ay da stajın ardından eğitimini tamamlayacak. MUSEM ziyaretinde Nijeryalı kursiyer Ruth ile bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ruth’un mesleği öğrenmek için en doğru şehirde ve merkezde olduğunu söyledi. Gaziantep’in UNESCO’nun gastronomi şehirlerinden biri olduğunu hatırlatan Şahin, dünyaca ünlü Gaziantep mutfağını MUSEM aracılığıyla akademik düzeye dönüştürdüklerini dile getirerek, “MUSEM’de geleceğin şeflerini

yetiştiriyoruz. Nijeryalı kızımız da burada eğitim alıyor. Ona bizim mutfağımızı öğretiyoruz. Çok mutlu, çok hızlı öğreniyor. Akademinin neşe kaynağı” dedi.

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KANADA’DA TANITACAK

Yaklaşık 4 ay önce üniversite eğitimi için Nijerya’dan Bursa’ya gelen Ruth, Türk yemeklerine olan ilgisinin ardından yemek pişirme denemelerine başladığını söyleyerek, “Yemek yapmayı ve tatmayı çok seviyorum. Çok büyük bir şef olmak istiyorum. Kanada’da bir restoran açmak istiyorum. Burada öğrendiklerimi orada yapıp satacağım ve Türk yemeklerini tanıtacağım. Dolma, kebap, makarna, pilav ve patlıcan kebabı en çok bunları yaparken zevk alıyorum. Burası çok güzel, hocalarım ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsi bana çok iyi davranıyorlar. Yemek yaparken çok mutlu oluyorum” diye konuştu.

‘500 ÇEŞİT ÖĞRENECEK’

Şef Cengiz Özkan ise Ruth’un yemeğe çok yatkın olduğunu aktararak, “Geldiğinde küçük bir temeli olsa da mutfakla ilgili tam bir becerisi yoktu. Ama bizimle tanıştıktan sonra mutfak hakkında çok bilgisi oldu. Türk yemeklerinden kebap ve döner gibi klasik yemekleri biliyordu sadece ama şimdi yöresel yemeklerin hemen hemen hepsini hazırlamasını öğrendi. Dünya mutfağına da açılmaya başladı. İnşallah eğitim bittiğinde 500 çeşit yemek yapma becerisine ulaşacak” şeklinde konuştu.