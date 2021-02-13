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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

Nijerya'da kurtarılan Türk denizcilerle ilgili yeni gelişme

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Nijerya'da kurtarılan Türk denizcilerle ilgili yeni gelişme
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Nijerya'da kurtarılan 15 Türk gemicinin 6'sı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekibi ve büyükelçilik yetkilileri, 6 mürettebat üyesini karşılayarak telefonda aileleriyle görüştürdü.

Büyükelçi Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "26 Ocak'tan beri süren endişe sona erdi. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde aramızda görmekten çok mutluyuz. Üzücü günler yaşadık." ifadesini kullandı.

Ulueren, mürettebat üyelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, benzer hadiselerin bir daha tekrarlanmamasını ümit ettiğini söyledi.
Serbest bırakılanlardan Mesut Meral, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Her şey yolunda, Türkiye'deki ailelere şunu söyleyebilirim, kesinlikle üzülmesinler, en yakın zamanda ülkemize döneceğiz." diye konuştu.
Türk gemiciler, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde istirahat ederken, kalan 9 gemicinin de akşam saatlerinde gelmeleri bekleniyor.

BÜYÜKELÇİ ULUEREN, CNN TÜRK'E KONUŞTU

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren, CNN Türk'e yaptığı açıklamada ''3 haftadır büyük üzüntü içindeydik. Denizcilerin 6'sı Büyükelçilik'te... İlk fırsatta da Türkiye'mize göndermeye çalışacağız. Aileleri ile telefonda görüştüler. Bürokratik bir takım işlemler var, onları mümkün olduğunca yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu olayda bir kişi öldü, bir vefat olduğuna da ben ilk defa şahit oluyorum. Aileleri ile konuşmak neşelendirdi onları. Onlarla birlikte olmaktan mutluyuz'' dedi. 

MOZART GEMİSİNE SALDIRI

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.
Kaçırılan 15 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

Kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı
Kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

 

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