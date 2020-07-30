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AA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 00:47,Son Güncelleme:

Nijerya'da köylülere saldırı! 14 kişi yaşamını yitirdi

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Nijerya'da köylülere saldırı! 14 kişi yaşamını yitirdi
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

Kogi Emniyet Müdürü Ede Ayuba, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Agbudu köyünde motosikletli kişilerin rastgele ateş açtığını belirtti.

Ayuba, saldırıda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Ayuba, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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