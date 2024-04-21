Nijerya Devlet Başkanı’nın eşi: Emine Hanım yürekten Afrikalı

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Görüşmede, kadınlar ile gençlerin güçlendirilmesi için hayata geçirilen projeler ve bu projelerde yapılabilecek işbirliği imkânları ele alındı. Nijerya’nın Türkiye için önemli bir dost ülke olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, Tinubu’nun döneminde ilişkilerin güçlenerek artacağına inandığını söyledi. Afrika ülkelerindeki kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu ve gelirinin Afrikalı kadınlara ulaştırıldığı “Afrika El Sanatları ve Kültür Evi” hakkında Tinubu’ya bilgi verdi. Emine Erdoğan’ın kıta ülkelerinden birinde doğmasa da yürekten Afrikalı olduğunu vurgulayan Oluremi Tinubu da, Afrika’nın zengin kültürüne karşı özel ilgisinden dolayı memnuniyetini ve teşekkürlerini iletti.