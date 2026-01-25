×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Türkiye’yi ziyaret edecek

Güncelleme Tarihi:

#Nijerya-Türkiye İlişkileri#Tinubu Türkiye'de#Güvenlik İşbirliği
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Türkiye’yi ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 22:57

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla yarın Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Haberin Devamı

 

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu’nun ziyareti kapsamında Nijerya ile Türkiye arasında güvenlik, eğitim, sosyal kalkınma, inovasyon ve havacılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği imkanları ele alınacak.

Ziyaret süresince her iki ülke arasında finans, iletişim, ticaret ve yatırım alanlarında stratejik siyasi ve diplomatik görüşmeler gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında ayrıca üst düzey yetkililerin katılımıyla yapılacak toplantılar ile bilimsel araştırma, enerji, teknik işbirliği, medya ve iletişim, askeri işbirliği ve protokol gibi alanlarda mutabakat zabıtlarının imzalanması planlanıyor.

Tinubu’nun ziyareti sırasında iki ülkeden yatırımcıları bir araya getirecek bir iş forumu da düzenlenecek.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Ekim 2021 tarihlerinde Nijerya’ya resmi ziyarette bulunmuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nijerya-Türkiye İlişkileri#Tinubu Türkiye'de#Güvenlik İşbirliği

BAKMADAN GEÇME!