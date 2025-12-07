Nijerli Raşit’in kader levhası

Haberin Devamı

Adı Abdul Raşit Mamodu. Afrika’nın Nijer ülkesinin Dosso bölgesine bağlı Banguirou köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 5 Ağustos 2013’te dünyaya geldi. Henüz 6 aylıkken annesini kaybetti. Bu tarihten sonra terzi ve çiftçi olan babası, onu ağabeyine emanet etti. Ağabeyi de Raşit’i 7 yaşında başkent Niamey’in Pays Mahallesi’ndeki devlet ilkokuluna kaydettirdi. Raşit’in okulunda 13 Nisan 2021’de çıkan o korkunç yangında öğretmeni ve çoğu 5 yaşın altında olan 20 çocuk hayatını kaybetti. Ülkede ulusal yas ilan edildi. Yüzünün bir tarafı ve eli yanan Raşit, sınıfında yangından kurtulan tek öğrenciydi. 3 gün boyunca bilinçsiz olarak yoğun bakımda kaldı. Tedavisi yaklaşık 1 yıl sürdü.

TÜRKİYE’DEN UZANAN DOST ELİ...

Bu süreçte eğitimine zor koşullarda devam etmeye çalışırken yolu Türk Maarif Okulu ile kesişti. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, Türkiye Maarif Vakfı’nın Nijer Temsilciliği ve Nijer-Türk Dostluk Okulları, Raşit’e ilkokuldan liseye kadar tüm eğitim sürecini kapsayan tam bir burs sağladı. Ayrıca, kendisinin yasal vasisi olan ağabeyi de Nijer-Türk Dostluk Okulları’nda bahçıvan olarak işe alındı. Önceki gün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi çok özel bir misafiri ağırladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın eşi Latife El Durubi’nin birlikte katıldığı 5’inci İstanbul Eğitim Zirvesi’ne dünyanın çeşitli coğrafyalarında devam eden çatışmaların gölgesinde eğitimine devam etmeye çalışan çocukların yürek burkan görüntüleri dev ekranda yayınlandı. İmkânsızlıklar içinde eğitime ulaşmaya çalışan, okulunda çıkan yangında arkadaşlarının ölümüne tanık olan ve yanıklarıyla birlikte yangından kaçarak kurtulan Nijerli Raşit’in hikâyesi zirveye damga vurdu. Küçük yaşta yaşadığı acılarla olgunlaşan Raşit sahneye elinde bir tahta parçasıyla çıktı. Bu tahta levha onun, önceki okulunda defter olarak kullandığı ve yangın sırasında alevlerden kurtararak bir daha yanından hiç ayırmadığı ‘Luh’u idi. Raşit, bu ‘luh’u, sahnede Emine Erdoğan’a hediye etti. Erdoğan da kendisine sıkı sıkı sarılarak teşekkür etti.

ARTIK YENİ ŞEYLER YAZMA ZAMANI

O hediye edilen Luh, Nijerli çocuğun hayatının özetiydi adeta. Defter gibi onlarca sayfası yoktu. Her yazılan bir sonraki öğrenilecekler için silinmek zorundaydı. Tıpkı Luh üzerindeki satırlar gibi Raşit’in de yaşamı ansızın değişmişti. Ve Raşit için artık yeni bir hikâye yazma zamanıydı. Alevlerden kurtardığı, yanından hiç ayırmadığı bu luh, onun en değerli hazinesiydi. Üzerindeki her iz, her çizgi, her harf, onun dayanıklılığın ve inancının bir kanıtıydı. Raşit anlamı büyük bu tahta levhayı teşekkür olarak Türkiye’ye, Emine Erdoğan’a hediye etti.

HAYALİ DOKTOR OLMAK

Okuduğu okulun müdürü Turgut Şimşek’le birlikte İstanbul’daki eğitim zirvesine katılan Raşit, sempatik bakışlarıyla bir anda bütün salonun ilgisini topladı. Program bitiminde herkes onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Raşit, onun kaderini değiştiren yangından kurtulduğu o anları Hürriyet’e duygu dolu sözlerle anlattı: “Yangınının neden çıktığını bilmiyorum. Bir anda alevler arasında kaldık. Arkadaşlarımın hepsi yandı. Bizi kurtaracak kimse yoktu.

Ben de orada yanarak öleceğimi sandım. Koşarak kaçtım oradan. İyileşmem bir yıl sürdü.” Raşit, kendisine sorulması üzerine büyüyünce doktor olmak istediğini söyleyerek, “Okul yangınından sonra beni doktorlar iyileştirdi. O yüzden ben de büyüyünce doktor olup çocuklara bakacağım. Onları iyileştireceğim” dedi.