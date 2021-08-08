Nihayet nefes aldık! Antalya, Bodrum ve Marmaris'teki orman yangınları söndürüldü!

Türkiye’nin yaklaşık 11 gündür savaştığı alevler sonunda büyük ölçüde söndürüldü. Özellikle Antalya’nın Manavgat ilçesindeki ormanları ve bazı yerleşim alanlarını küle çeviren orman yangınları kontrol altına alındı.

Dün öğle saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili son durumu şu sözlerle özetledi: "47 ilde 223 orman yangınıyla bugüne kadar orman teşkilatımız mücadele etti. 217'si kontrol altında.

"ANTALYA, BODRUM VE MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ"

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da sabah saatlerinde Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Antalya, Bodrum ve Marmaris'te orman yangınları söndürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere emeği geçen tüm Bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve halkımıza şükranlarımı sunuyorum."

6 YERDE YANGIN SÜRÜYOR

Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Aydın Çine ve Isparta Sütçüler'deki yangın devam ediyor. Bu yangınların haricinde 157 kırsal alan yangınına müdahale yapıldı. Devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeli ve belki de bir bu kadar kamudan diğer konularda faaliyet gösteren personelle yangınlara müdahale yapıldı.

ZARARLARI ÖDEYECEĞİZ

Önceki gün itibarıyla Gündoğmuş ve Manavgat yangınlarını kontrol altına aldık. Çalışmalarda iki orman işçisi şehit oldu. Tespitlerimize göre 15 bin dekar tarımsal alan, 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 27 bin 407 kanatlı telef oldu. Bunların hepsini ödeyeceğiz. Bu konuyla ilgili de çalışmalar sürüyor. Toplam hava filomuz 15 uçak 57 helikopterden oluşuyor. Orman teşkilatımız da 3 amfibik uçak, 39 helikopter, 7 jandarma helikopteri ve farklı ülkelerden gelen toplamda 20 hava aracı var. Denizden uzak engebeli alanlarda helikopterin sağladığı avantajı artırmak için havuz ve göletler yapıyoruz.

GÖNÜLLÜLERE TEŞEKKÜR

Zorlu günleri atlatarak yaraları el birliğiyle saracağız. Vatanımız yeşil, mavi ve cennet vatandır. Buraları eski güzelliğine kavuşturacağız. Destek veren Azerbaycan, Ukrayna, İspanya, Hırvatistan, İran ve Rusya ile tüm kurum ve kuruluşlara, belediyelere, yardım kurumlarına, tüm gönüllülere teşekkür ederiz.”

AB UÇAKLARI DÖNÜYOR

Avrupa Birliği’nden (AB) gelen iki uçağın ayrıldığına işaret eden Pakdemirli, AB tarafından bir amfibik uçağın daha Türkiye’den çekileceğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Yunanistan ve AB’de de daha ciddi yangınlar olması sebebiyle bu uçakların geri çekildiğini söyleyen Pakdemirli, “Azerbaycanlı kardeşlerimiz yanımızda olmaya devam ediyor” dedi.

TOPRAKLA ORMAN AYNI RENK



Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 59 mahallede 11 gündür süren yangınlar sonrası bölgedeki toprak ile orman, aynı renk oldu. Kül rengini alan bölgede bazı ağaçların içten içe yanmaya devam ettiği görüldü. Yangından büyük oranda etkilenen Manavgat’ın Sırtköy Mahallesi’nde çam ağaçlarının üzerindeki kozalaklar da simsiyah oldu.

EVLER KÜLE DÖNDÜ

ANTALYA’da etkili olan orman yangınları yerleşim yerlerine de hasar verdi. Çok sayıda mahalle boşaltıldı, bazı köylüler evsiz kaldı. Yaklaşık 1000 kişiyle yapılan hasar tespit çalışmalarında 6 bin 340 bağımsız bölüm incelendi ve hasar tespit tamamlandı. 1.352’si ağır olmak üzere 2.164 binanın hasar gördüğü belirlendi. Yeni konutlar yapılması ve can güvenliği için yıkım süreci başlatıldı ve 503 binanın yıkımı tamamlandı. Bölgeye 47.5 milyon liralık nakdi yardım geldi. (DHA/AA)

YANGINLARDA SON DURUM

Aydın/Çine: Geçtiğimiz gün Muğla Yatağan’dan Çine’ye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Dün rüzgârın tekrar yön değiştirmesiyle yangın Muğla yönüne doğru genişledi.

Muğla/Seydikemer: Dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararması sonrası çalışmalar karadan sürdürüldü.

Muğla/Köyceğiz: Geçtiğimiz gün 5 mahallenin boşaltıldığı yangında dün de Otmanlar Mahallesi tahliye edildi. Yangına müdahale sürüyor.

ANTALYA/KAŞ: Antalya’nın Kaş ilçesinde beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.

İzmir/Karaburun: Makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. 7 hektar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

YAĞMUR SEVİNCİ

Manavgat orman yangınında, günlerdir cansiparane mücadele eden orman işçileri ve itfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyor. Çalışmalar sırasında yağmur damlalarının düştüğü an, orman işçileri büyük sevinç yaşadı. Bazı işçiler ellerini açıp gökyüzüne bakarak, “Çok şükür” diye dua etti. İşçiler, “Şu an sadece biz değil, dağdaki böcekler, kurtlar, kuşlar dua ve şükrediyor. Bu yağmura günlerce şükretmemiz gerekiyor. Hepimizin yüzü gülüyor. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. (AA)

MİLAS’TA SANTRAL TEYAKKUZU

MUĞLA Milas’taki orman yangınının 7’nci gününde, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santralı hattında alevler etkisini kaybediyor. Yangının söndürüldüğü Antalya’daki ekiplerin, bölgeye sevk edilmesiyle birlikte havadan müdahale yoğunlaştı. Santral çevresinde su tankerleri, arazöz ve iş makineleri ile yüzlerce personel hazır bekletiliyor. Santralın çevresindeki makilik alan tırpanlandırılırken, bazı ağaçlar da zorunlu olarak kesildi. Yangının santrala yaklaşması nedeniyle çevresine de hendekler kazıldı. TOMA’larda santral çevresinde olası yangın tehlikesine karşı bekletiliyor. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise gece saatlerinde attığı Twitter mesajında, yangının santrala yaklaşık 4 km mesafede devam ettiğini, havadan ve karadan mücadelenin sürdüğünü belirtti. (Hande NAYMAN - Cavit AKGÜN/DHA)

YORGUN SAVAŞÇILAR...

ANTALYA’da 28 Temmuz’da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için Diyarbakır’dan Yalova’ya ülkenin dört bir yanından gelen orman işçileri, itfaiyeciler ve tüm kamu görevlileri ailelerini, yaşamlarını geride bırakıp söndürme çalışmalarına katıldı. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışan orman işçileri de, yangının en yoğun olduğu noktalarda gözlerini kırpmadan, canlarını hiçe sayarak, günlerce uykusuz ve yorgun, kilolarca ağırlıkta hortumları kucaklayarak alevlerin arasına girdi.

2 ORMAN ŞEHİDİNE MİNNET...

Karabük’ten müdahale için gelen Cihan Toşur’un yangında yaralanan kolunu sarıp görevine dönmesi, işçilere büyük motivasyon kaynağı oldu. Yangına müdahale sırasında alevlerin sardığı arazözün içinde kalarak hayatını kaybeden Erdal Tovka ve Yaşar Cinbaş için ise büyük üzüntü yaşandı. Ancak yaşadıkları üzüntü, orman işçilerini mücadelelerinden vazgeçirmedi. (Semih ERSÖZLER/DHA)

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