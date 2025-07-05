Nihat Genç vefat etti

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GAZETECİ, yazar ve köşe yazarı Nihat Genç (69), yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Akciğer kanseri teşhisi konulan ve yoğun bakımda tedavi gören Genç, entübe edilmişti. Genç dün hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Genç’in ölümünün ardından “Bugün (dün) vefat haberini aldığımız yazar, gazeteci ve köşe yazarı Nihat Genç’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, dostlarına, okurlarına ve tüm medya camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

1956 yılında Trabzon’un Faroz semtinde doğan Nihat Genç, ilkokulu İskenderpaşa’da, liseyi Trabzon Ticaret Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimine İstanbul ve Ankara’daki iktisadi akademilerde başlasa da siyasi atmosfer nedeniyle ayrıldı.

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MEMURLUK DA YAPMIŞTI

Nihat Genç, 1983’te Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 9 yıl boyunca Sağlık ve Kültür Bakanlıklarında memurluk yapan Genç, medya kariyerine mizah ve siyasi dergilerde teknik personel olarak başladı. Leman, Bağımsız, Kırmızı-Beyaz gibi dergilerde yazıları yayımlandı. 1989’da ‘Çete’ dergisini kurdu. Sonraki yıllarda çeşitli TV kanallarında programlar yayımladı. Nihat Genç kurduğu Veryansın TV sosyal medya üzerinden program yapıyordu. Genç, 1989 yılında basılan ‘Dün Korkusu’ romanının yanı sıra Bu Çağın Soylusu, Memleket Hikayeleri, İhtiyar Kemancı, Edebiyat Dersleri’nin de arasında bulunduğu çok sayıda kitabı kaleme aldı