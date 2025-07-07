Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı

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Genç için Kocatepe Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Genç’in ailesi, sevenleri ve okurları katıldı. Genç’in eşi Nuriye Genç ve oğlu Laçin Genç, tabut başında gözyaşı döktü. Cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Genç’in tabutu omuzlar üstünde cenaze aracına götürüldü. Cenazeye katılanlar ‘Bozkurt Nihat’, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sloganlarıyla ve Bozkurt işaretleriyle Genç’i uğurladı. Genç’in naaşı Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.