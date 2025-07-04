Son dakika... Gazeteci Nihat Genç hayatını kaybetti

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Gazeteci-yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat etti. Bir süre önce rahatsızlanan ve "akciğer kanseri" tanısıyla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Genç, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Genç, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

PAZAR GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Nihat Genç'in cenazesi, 6 Temmuz Pazar günü Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Nihat Genç'in vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Altun yapmış olduğu paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız yazar, gazeteci ve köşe yazarı Nihat Genç’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, dostlarına, okurlarına ve tüm medya camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Bugün vefat haberini aldığımız yazar, gazeteci ve köşe yazarı Nihat Genç’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, dostlarına, okurlarına ve tüm medya camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 4, 2025

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Nihat Genç, 1956 Trabzon doğumlu Türk yazar ve köşe yazarıdır. 1956 yılında Trabzon'un Faroz semtinde doğdu. Ailesi Maçkalıdır. İlkokulu İskenderpaşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Trabzon Ticaret Lisesi'nde okuyarak 1974 yılında mezun oldu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na kaydoldu; ancak siyasi olaylar nedeniyle bu okullardan ayrıldı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan 1983 yılında mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde ve daha sonra da Kültür Bakanlığında toplam dokuz yıl memuriyet yaptı.

Lisede ve üniversitenin ilk zamanlarında ülkücü bir siyasi düşünceye sahip oldu. Daha sonra sol milliyetçi, Kemalist ve ulusalcı görüşlere yöneldi.

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Gençlik yıllarında gazete ve dergilerde teknik eleman olarak çalıştı. Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergiler ile Leman dergisinde yazıları yayımlandı. Kısa bir süre Akşam gazetesinde köşe yazıları yazdı ve bu gazeteden yine aynı gazetenin yazarı Engin Ardıç'ın Genç'in eskiden çalıştığı Leman dergisini Saddamcılık ve Apoculuk ile suçlaması sonrasında ayrıldı. 2008 Eylül'ünde Leman'a geri döndü. 2008 yılının Aralık ayında Aydınlık dergisinde makaleler yazmaya başladı. Bir Soru - Bir Cevap başlıklı köşesinde Genç, güncel meseleleri değerlendirdi.

Sky Türk televizyon kanalında Serdar Akinan ile 2008 Eylül'üne kadar Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok başlıklı bir program yaptı. Kanal Akşam gazetesi ile kardeş kuruluş olduğundan Genç, bu programdan da ayrılmak zorunda kaldı. Ardından 18 Ekim 2008 tarihinde Avrasya TV'de Lale Şıvgın ile Nihat Genç ile Veryansın programını yaptı. 2019 yılında fikir ayrılığına düştüğü Oda TV'den ayrıldı ve YouTube'da Veryansın TV isimli bir kanal kurdu. Bu kanalda gündeme dair programlar yapıp olayları yorumladı.