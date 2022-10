Nihan öğretmenin katili teslim oldu! 18 yıl sonra itiraf

Haberin Devamı

İstanbul Fatih’te yaşayan müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik 5 Mayıs 2004’te iki kızının gözü önünde öldürüldü. Eşi Şerafettin Çelik 1998’de ele geçirilen 212 kilogram eroinle ilgili aranırken 2003’te Hollanda’da yakalandı. Cinayetten birkaç ay önce de Türkiye’ye döndü. Arzu Nihan Çelik’in, eşinin uyuşturucu hesaplaşması nedeniyle öldürüldüğü düşünüldü ancak cinayet bir türlü çözülemedi. Samsun’da 26 Eylül’de polise giden 52 yaşındaki Erkan Can, bir itirafta bulunacağını söyledi. Uyuşturucu, silahla yaralama, polise mukavemet gibi 16 suçtan poliste kaydı vardı. Öğretmen Arzu Nihan Çelik’i arkadaşı Ceyhan Ö. ile öldürdüklerini anlatan Erkan Can, azmettiren kişinin ise Şerafettin Çelik olduğunu iddia etti.



DOSYA YENİDEN AÇILDI



Erkan Can ifadesinde “Şerafettin Çelik’ten korktuğum için bugüne kadar anlatamadım. 2019’da öldüğünü duyunca teslim olmaya karar verdim” dedi. Erkan Can tutuklandı, Ceyhan Ö. ise aranıyor.Can’ın itiraflarının ardından Arzu Nihan Çelik’in dosyası yeniden açıldı.