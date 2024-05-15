Nihal’e ne oldu

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Nihal’in babası Vedat Babayiğit ile eşi Derya Yılmaz (43), yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Basık ile Batman’da birlikte yaşamaya başladığını öğrendi. 2023’te bir çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Nihal Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman’da bırakıp Serik’teki ailesinin yanına döndü. Geçen yıl 9 Ekim’de ise Mehmet Basık, Serik’e gelip Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Nihal Babayiğit’ten haber alınamadı.

Geçen 1 Mayıs’ta dayı Ali Yılmaz’a ulaşan ve Basık’ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli görüntüler gönderdi. Basık’ın görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal’in boynunda kan izleri, yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aile, bunun üzerine polise başvurdu. Mehmet Basık, tutuklandı. Aileye gönderilen konum içeren mesaj üzerine Serik Millet Bahçesi’nde 100 polis, kadavra köpeği ‘Obert’ ve dron Nihal’i aradı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı.