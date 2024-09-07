Nihal Candan’dan Bahar’a: Engin çıktı sen de çıkarsın

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SOSYAL medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan’ın ‘Kara para aklama’ ve ‘Suç örgütüne üye olma’ suçlamalarıyla yargılanmalarına devam ediliyor. Dün Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıkan kardeşlerden Nihal Candan avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi. Duruşma salonunda kardeşi Bahar Candan’a seslenen Nihal Candan, “İyiye gidiyor; Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın” dedi.

‘İDDİALAR YALAN’

Duruşmada savunma yapan Bahar Candan, “Hakkımdaki iddialar külliyen yalan. Banka hesaplarımda iddia edilen hareketler mevcut değildir. Daha ilk andan beri haberi duyunca bankalardan hesap dökümümü çıkarıp savcılığa sundum. Buradaki insanları tanımıyorum” diye konuştu. Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023’de ‘Kara para aklama’ ve ‘Suç örgütüne üye olma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti.

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Tutukluluk taleplerini değerlendiren mahkeme Ayhan Güldan’ın tahliyesine karar verdi.

‘TAKSİM BOMBACISI YAN ODAMDA YATIYOR’

- Tutuklu sanık Bahar Candan savunmasında Bahar Candan, “Cezaevinde Taksim bombacısıyla yan yana odalarda kalıyorum. 3 aydır akıl hastanesinde yatıyorum. Hesabımda 1-2 milyon var. Ben bir garibanım” dedi.