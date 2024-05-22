Nihal Candan’a bir dava da eşinden

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Çiftin bu evliliğinden çocuğu bulunmuyordu. İddiaya göre Faruk Çiçek’in dünya evine girdiği eşi Nihal Candan ile evliliği 3 ay sürdü. Nihal Candan hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında evine polis tarafından operasyon düzenlenen Nihal Candan tutuklandı. Bu olayın ardından daha önceki evliliğinden iki çocuğu olan Faruk Çiçek, gündem oldu.

‘SESSİZ KALMASI GÜVENİNİ ZEDELEDİ’

Faruk Çiçek’in avukatı mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, özetle şunlara yer verdi: “Evleneli henüz 3 ay olmuşken yalnız kalan müvekkil, eşi yüzünden haksız bir şekilde kamuoyu tarafından tartışılmaya başlanmıştır. Nihal Candan yüzünden çocuklarıyla da sorun yaşayan müvekkil, ticari anlamda da olumsuz etkilenmiş, hem kendisinin hem de ailesinin itibarı sarsılmıştır. Nihal Candan’ın bu olaylara suskun kalması nedeniyle müvekkil, eşine olan güvenini kaybetmiş, bu nedenle de evlilik birliği çekilmez hale gelmiştir. Tarafların evlilik birliği temelinden sarsıldığı için boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz.”