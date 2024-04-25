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Fenomenler soruşturmasında tutuklanmışlardı! Nihal Candan hastalığa yakalandı, 37 kiloya kadar düştü

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#Nihal Candan#Bahar Candan#Silivri
Fenomenler soruşturmasında tutuklanmışlardı Nihal Candan hastalığa yakalandı, 37 kiloya kadar düştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 10:13

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz yıl fenomenler soruşturmasına dahil edilmiş ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde tutulan kardeşlerden Nihal Candan'ın protesto için yemek yemediği ve 'anoreksiya nevroza' isimli hastalığa yakalandığı öğrenildi.

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Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeleriyle tanınıyordu. Geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlara iki kardeş de dahil edildi. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da da tutuklandı.

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.

Fenomenler soruşturmasında tutuklanmışlardı Nihal Candan hastalığa yakalandı, 37 kiloya kadar düştü

HASTANEYE SEVK TALEBİ

Posta Gazetesi'nin haberine göre bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandı.

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'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu, cezaevinde tedavi gördüğü öğrenildi.

İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.

Fenomenler soruşturmasında tutuklanmışlardı Nihal Candan hastalığa yakalandı, 37 kiloya kadar düştü

KOĞUŞ ARKADAŞLARI SEÇİL

Anne Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuştu.

İki kardeşin koğuş arkadaşı ise bankacı Seçil Erzan. Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu birçok kişiyi 'yüksek kâr vaadiyle' milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Seçil Erzan, Kasım 2023'te Bakırköy Kadın Cezaevi'nden Silivri'ye nakledilmiş ve Candan kardeşlerin kaldığı 3 kişilik koğuşa yerleştirilmişti.

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#Nihal Candan#Bahar Candan#Silivri

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