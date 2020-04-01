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Haber Giriş: 01.04.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

Nihai liste nedir? Nihai liste ne demek?

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Nihai liste nedir? Nihai liste ne demek?
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Nihai liste, bazı kamu kurumlarının yaptığı açıklamalar dolayısıyla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Nihai liste nedir ve ne demek soruları ile TDK üzerinden konuya yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, nihai liste ne demek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Nihai liste kelimesinin kökünü oluşturan nihai kelimesi, TDK'ya göre "İşi sona erdiren, işi kesen, son ve sonuncu" anlamına gelmektedir. Dolayısıyla nihai liste kelimesi ise "son liste" anlamını taşımaktadır.

Nihai kelimesi, Arapça'dan dilimize giriş yapmıştır.  Arapça'da aynı anlama gelen nihayet sözcüğü ile eş kökenlidir.

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