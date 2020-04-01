Nihai liste nedir? Nihai liste ne demek?

Nihai liste kelimesinin kökünü oluşturan nihai kelimesi, TDK'ya göre "İşi sona erdiren, işi kesen, son ve sonuncu" anlamına gelmektedir. Dolayısıyla nihai liste kelimesi ise "son liste" anlamını taşımaktadır.

Nihai kelimesi, Arapça'dan dilimize giriş yapmıştır. Arapça'da aynı anlama gelen nihayet sözcüğü ile eş kökenlidir.