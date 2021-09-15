Nihai liste ne demek?

Nihai liste, elenmiş, diskalifiye olmuş kişilerin saf dışı kaldığı, temiz liste anlamını taşımaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan tanımlamaya göre nihai, sonuç anlamına gelmektedir. Yani nihai liste, son liste manasını taşımaktadır. Bu liste, işe alımlarda son tura kalındığını da ifade edebilmektedir.

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