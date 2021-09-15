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Haber Giriş: 15.09.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

Nihai liste ne demek?

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Nihai liste ne demek?

Nihai liste, gerek işe alım sürecinde gerekse sivil toplum kuruluşu, dernek ve kulüp gibi oluşumların belirli süreçlerinde karşılaşılan terimler arasında yer almaktadır. Genellikle kamu işçi alımı gibi süreçlerde uygulanan kura sisteminin ardından açıklanan nihai liste, bu nedenle akıllarda soru işareti bırakabiliyor. Peki, nihai liste ne demek? İşte, nihai liste hakkında merak edilen bazı bilgiler

Nihai liste, elenmiş, diskalifiye olmuş kişilerin saf dışı kaldığı, temiz liste anlamını taşımaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan tanımlamaya göre nihai, sonuç anlamına gelmektedir. Yani nihai liste, son liste manasını taşımaktadır. Bu liste, işe alımlarda son tura kalındığını da ifade edebilmektedir. 

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