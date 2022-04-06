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Nihai aday listesi ne demek?

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Nihai aday listesi ne demek

Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR üzerinden 14 bin sürekli işçi alımına ilişkin yapılan açıklamada nihai listenin yayımlandığı duyuruldu. Bu açıklama ardından nihai aday tanımı merak konusu oldu. Peki, nihai aday listesi ne demek?

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Nihai liste, yapılan incelemeler sonucunda iş için uygun olmayan kişilerin elenerek uygun olabilecek kişilerin belirlendiği listeyi ifade ediyor. Nihai kelimesi herhangi bir durum için ‘son’ anlamı taşımaktadır. Farklı bir durum ya da olgu adına sona yaklaşılan tabirini ortaya çıkardığını söylemek mümkündür.

Nihai liste, elenmiş, diskalifiye olmuş kişilerin saf dışı kaldığı, temiz liste anlamını taşımaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan tanımlamaya göre nihai, sonuç anlamına gelmektedir. Yani Nihai Liste, son liste manasını taşımaktadır. Bu liste, işe alımlarda son tura kalındığını da ifade edebilmektedir.

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