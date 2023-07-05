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Niğde'de zorla evlendirilmek istenen çocuk koruma altına alınmıştı! Skandal olayda 5 gözaltı

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#Niğde#Altunhisar#Çocuk Yaşta Evlilik
Niğdede zorla evlendirilmek istenen çocuk koruma altına alınmıştı Skandal olayda 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 12:07

Niğde'de, zorla evlendirildiğini söyleyip sosyal medyadan yardım isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu A.Ö., dün jandarma tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. A.Ö.'nün (15), evlendirileceği teyzesinin oğlu A.Ö. (21) ile anne ve babaları gözaltına alındı.

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Niğde'de Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesinde, A.Ö., önceki gün zorla evlendirildiğini belirterek, sosyal medyadan yardım istedi. Kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinden alınıp, koruma altına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili soruşturmada A.Ö.'nün ailesiyle Ankara'da yaşadığı ve teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere memleketleri Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesine geldikleri belirlendi.

Bölgede akraba evliliklerinin yaygın olduğu da saptanırken, jandarma ekipleri kız çocuğunun annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı.

Niğdede zorla evlendirilmek istenen çocuk koruma altına alınmıştı Skandal olayda 5 gözaltı

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İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan damat adayı ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: HUKUKİ SÜRE. TAKİP EDİLMEKTEDİR

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dün olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 yaşındaki çocuğumuzun sosyal medyada küçük yaşta zorla evlendirildiğine dair yaptığı paylaşımla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir."

Niğdede zorla evlendirilmek istenen çocuk koruma altına alınmıştı Skandal olayda 5 gözaltı

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#Niğde#Altunhisar#Çocuk Yaşta Evlilik

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