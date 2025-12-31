×
NiÄŸde'de yakÄ±nlarÄ±nÄ±n haber alamadÄ±ÄŸÄ± çift, evlerinde ölü bulundu

#NiÄŸde#Necati Åžahiner#Emine Åžahiner
NiÄŸde'de yakÄ±nlarÄ±nÄ±n haber alamadÄ±ÄŸÄ± Necati Åžahiner (75) ile eÅŸi Emine Åžahiner (65), evlerinde Ã¶lÃ¼ bulundu.

Kale Mahallesi'nde oturan Necati Åžahiner ile eÅŸi Emine Åžahiner'den bir sÃ¼redir haber alamayan yakÄ±nlarÄ±, durumu 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne bildirdi. Ä°hbarla adrese saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ã§iftin cansÄ±z bedeni ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

CansÄ±z bedenler otopsi iÃ§in NiÄŸde Ã–mer Halisdemir EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KÃ¶mÃ¼r sobasÄ±ndan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlenmiÅŸ olabileceÄŸi deÄŸerlendirilen Ã§iftin kesin Ã¶lÃ¼m nedeni otopsi ile belirlenecek.Â

