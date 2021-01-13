Niğde’de şiddetli fırtınada, minare evin üzerine devrildi

Kentte gece saatlerinden beri etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çiftlik ilçesinde Çiftlik Merkez Camii’nin minaresi, fırtına nedeniyle yakındaki bir evin üzerine devrildi. Ev sahibi İdris Bay ve ailesi, gürültüyle birlikte kendilerini dışarı attı.



Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, evin çatısı hasar gördü.