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Gündem
Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 09:44 | Son Güncelleme:

Niğde’de şiddetli fırtınada, minare evin üzerine devrildi

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Niğde’de şiddetli fırtınada, minare evin üzerine devrildi
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NİĞDE’nin Çiftlik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi evin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.

Niğde’de şiddetli fırtınada, minare evin üzerine devrildi
Kentte gece saatlerinden beri etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çiftlik ilçesinde Çiftlik Merkez Camii’nin minaresi, fırtına nedeniyle yakındaki bir evin üzerine devrildi. Ev sahibi İdris Bay ve ailesi, gürültüyle birlikte kendilerini dışarı attı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, evin çatısı hasar gördü.

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