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Niğde’de korkunç iddia: Rehabilitasyon merkezinde bir çocuk şiddet sonucu hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı, çalışanlar açığa alındı

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#Niğde#Çocuğa Şiddet#Çocuk Ölümü
Niğde’de korkunç iddia: Rehabilitasyon merkezinde bir çocuk şiddet sonucu hayatını kaybetti Soruşturma başlatıldı, çalışanlar açığa alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 13:11

Niğde’de Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 9 yaşındaki bir çocuğun gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine idari soruşturma başlatılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişlerince dari soruşturma devam ederken, kuruluş çalışanları açığa alındı.

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Niğde’de Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 9 yaşındaki bir çocuğun gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştı.

Edinilen bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatı üzerine idari soruşturmanın titizlikle yapılması ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için ihmali bulunduğu iddia edilen kuruluş görevlileri açığa alındı.

Bakanlık, konunun derinlemesine soruşturulması için suç duyurusunda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.

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#Niğde#Çocuğa Şiddet#Çocuk Ölümü

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